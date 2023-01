Czy podkomisję zwołaną 3-4 razy w ciągu kilku lat można nazwać stałą, a jej szefowi co miesiąc w tym czasie płacić ok. tysiąca złotych miesięcznie? Można, jeśli jesteśmy w obecnym Sejmie. Przedstawiamy wykaz tak właśnie dorabiających posłów.

Prawo powołania ze swojego grona stałej podkomisji, zajmującej się jakimś wycinkiem powierzonych jej spraw, ma każda komisja sejmowa. Korzysta z tego prawa 17 z 29 istniejących w Sejmie komisji.

Podkomisje o nikłej aktywności - przewodniczący

W Sejmie działają ogółem 64 podkomisje. Część z nich od początku kadencji zbierała się kilkanaście razy, niektóre ponad 20 razy, niektóre zostały rozwiązane. Przyglądając się pracy podkomisji można też jednak znaleźć takie, których działania są właściwie fikcją. Kierujący nimi przewodniczący co miesiąc otrzymują 10 proc. dodatku do wynoszącego 12 tys. 826,64 zł brutto uposażenia. Oto oni:

Konrad Frysztak - szef podkomisji stałej do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego. Powołana w maju 2021, zebrała się 4 razy. Na żadnym z posiedzeń nie omawiano jednak np. sposobu (nie) ostrzegania o zatruciu Odry czy braku informacji o zagrożeniach atakami rakietowymi na pograniczu;

Posłanka kieruje też podkomisją do spraw monitorowania gospodarki odpadami, którą zwołała tylko raz od dnia wyboru na przewodniczącą. Podkomisję powołano w lutym 2020;

Poseł kieruje też podkomisją do spraw osób niepełnosprawnych, którą po raz pierwszy zwołał prawie 2,5 roku od jej powołania. To było jedyne merytoryczne posiedzenie komisji, której członkowie wysłuchali informacji nt. założeń i realizacji programu pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością";

Aktywne podkomisje

Dla porównania: Podkomisja do spraw nauki i szkolnictwa wyższego od stycznia 2020 zebrała się 18 razy, jakości kształcenia - 16 razy, wykorzystania środków UE - 14 razy, innowacyjności w ochronie zdrowia odbyła 18 posiedzeń, zdrowia psychicznego - 20, zdrowia publicznego - 18, onkologii - 17, kształcenia zawodowego miała 11 spotkań, a ekonomiki edukacji - 13 razy.

Wbrew opisanym powyżej faktom, każda z wymienionych podkomisji nazywana jest "stałą". Przewodniczący podkomisji stałych otrzymują co miesiąc 10 proc. dodatek do uposażenia wynoszącego 12 826,64 zł - czyli jest to dodatkowe 1 282,66 zł brutto.

Koszt dodatków związanych z wynagradzaniem przewodniczących tych 24 podkomisji wynosi więc 30 783, 93 zł miesięcznie i 397 407,23 zł rocznie.