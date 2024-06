Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w piątek, że jego ugrupowanie składa w Sejmie obywatelski projekt ustawy przeciwko podwyżkom. Dodał, że pod tym projektem zebrano już ponad 140 tys. podpisów.

Jarosław Kaczyński (w środku) / Leszek Szymański / PAP

Prezes PiS podkreślił w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że w Polsce mamy falę podwyżek. Mamy VAT na żywność, mamy to wszystko, co wiąże się ze zniesieniem tarcz, czyli podniesieniem cen energii, a to z kolei spowoduje podniesienie innych cen - powiedział Kaczyński.

"Nasze rządy to Polska plus, a ich rządy to Polska minus"

Jak dodał, "mamy krótko mówiąc, objawy tego wszystkiego, co sprowadza się do obniżenia stopy życiowej i co sprowadza się do tego, że można spokojnie powiedzieć, że zapowiedzi przedwyborcze PO i jej szefa, że nic co dane, nie zostanie odebrane były po prostu kłamliwe".

Można powiedzieć, że nasze rządy to Polska plus, a ich rządy to Polska minus, to Polska zabierania, "pieniędzy nie ma i nie będzie", to wszystko wraca. Chcemy się temu czynnie przeciwstawić i stąd ta inicjatywa, która dzisiaj znajduje finał, ten wstępny finał, czyli złożenie podpisów u marszałka Sejmu - przekazał Kaczyński.

PiS przez ostatnie tygodnie prowadziło akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, którego celem jest utrzymanie cen gazu i energii na obecnym poziomie.

Szef PiS przekazał też, że pod tym projektem zebrane już ponad 140 tys. podpisów. Dodał, że będzie ich więcej, bo one cały czas spływają.

Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?

Zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Przepisy stanowią, że po zebraniu tysiąca podpisów z poparciem dla projektu ustawy pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej zawiadamia marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu.

Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia.

Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt nie może zostać wniesiony później niż trzy miesiące od daty postanowienia marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.