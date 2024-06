Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przegrało ponad 90 proc. spraw dotyczących ustawy dezubekizacyjnej - donosi "Rzeczpospolita".

W ubiegłym roku Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA musiał wypłacić w wyniku przegranych ponad 9 tys. procesów z emerytowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych 1 mld 460 mln złotych.

Około 12 tys. kolejnych spraw do rozpatrzenia

Gazeta wskazuje, że według szacunków resortu sądy mają do rozpatrzenia ok. 12 tys. kolejnych indywidualnych spraw we wszystkich instancjach. Przegrana - jak czytamy - spowoduje, że państwo będzie musiało oddać między 2,6 mld a 3 mld złotych. "Rzeczpospolita" wyjaśnia, że to wyrównanie rent i emerytur z ostatnich siedmiu lat, zmniejszonych ustawą dezubekizacyjną.



Przegrywamy ponad 90 proc. spraw, w części z nich nie składamy apelacji lub się z niej wycofujemy po analizie akt danej sprawy - mówi "Rzeczpospolitej" wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szopiński.

Co z odsetkami? "Zwracane kwoty powinny być znacznie wyższe"

Gazeta zwraca uwagę, że kwoty zwracane emerytom powinny być znacznie wyższe, bo nie ma w nich odsetek za stracone lata - sądy jednak wydają tylko postanowienia uchylające decyzję MSWiA z 2017 roku.



Jak zaznacza "Rzeczpospolita", postępowania o odsetki funkcjonariusze muszą wszczynać w osobnych procesach, wielu nie chce tego robić. W sprawie odsetek nie zapadł jeszcze ani jeden wyrok - przyznaje, cytowany przez gazetę, Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.