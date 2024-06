Policjanci z Podkarpacia odnaleźli ciało poszukiwanego Jerzego Krzanowskiego. To współzałożyciel firmy Nowy Styl - jednego z największych w Europie producentów mebli biurowych.

Jerzy Krzanowski / Darek Delmanowicz / PAP

Jeden z najbogatszych Polaków był poszukiwany od wczoraj.

Wczoraj po południu policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 54-letniego mieszkańca Krościenka Wyżnego. Poszukiwania trwały nieprzerwanie do 1:00 w nocy, kiedy ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że nieżyjący to zaginiony 54-latek. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - powiedział RMF FM podkom. Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Co wiadomo o przyczynie zgonu?

Jak usłyszał od rzecznika krośnieńskiej policji reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na tym etapie nie można wykluczyć żadnej przyczyny śmierci biznesmena.

Wiadomo, ze ciało znalazł w nocy ratownik GOPR - przewodnik psa do poszukiwań. Znajdowało się ono w kompleksie leśnym Dębina niedaleko Krościenka Wyżnego, gdzie biznesmen mieszkał.

O firmie Nowy Styl

Firma Nowy Styl została założona w Krośnie w 1992 roku przez braci Adama i Jerzego Krzanowskich (Adam Krzanowski jest obecnie prezesem spółki).

Jak pisze o sobie firma, jest ona "jednym z liderów branży meblarskiej w Europie". W 2023 roku odnotowała ona 310 mln euro (1,3 mld złotych) przychodów ze sprzedaży.

Nowy Styl dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów.

Adam (P) i Jerzy Krzanowscy (L), właściciele grupy Nowy Styl, podczas otwarcia Fabryki Mebli Biurowych w Jaśle - 12 marca 2015 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Jeden z najbogatszych Polaków

Jerzy Krzanowski - wspólnie z bratem - w 2021 roku uplasował się na 57. miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków. Zestawienie jest rokrocznie przygotowywane przez magazyn "Forbes".

Majątek Krzanowskich w 2021 roku wyceniano na 1,213 mld złotych.

Współwłaściciel grupy Nowy Styl Jerzy Krzanowski (P) podczas debaty "Wyzwania gospodarcze dla Polski i regionu podkarpackiego" w trakcie II edycji konferencji "Rozmowy o gospodarce" w hotelu w Arłamowie - 29 września 2018 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Zarzuty korupcyjne w 2016 roku

W 2016 roku Jerzy Krzanowski usłyszał zarzuty korupcyjne - przypomina PAP. Razem z nim została zatrzymana b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA Patrycja Z. i cztery inne osoby.

Jak podała wówczas Prokuratura Krajowa, wszystkim zostały przedstawione zarzuty korupcyjne, wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych oraz udzielania pomocy w przyjęciu tych korzyści. Dodatkowo była wiceprezes ARP usłyszała również zarzut przekroczenia uprawnień, a jedna z osób jest także podejrzana o pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że biznesmen opłacił Patrycji Z. pobyt w posiadłości wypoczynkowo-rekreacyjnej, sfinansował pobyt w Dubaju, wejściówki do loży VIP na zawody żużlowe Grand Prix oraz alkohol.

W zamian za to jako wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Patrycja Z. podczas oficjalnych spotkań prezentowała ofertę handlową spółki z branży meblarskiej, promowała jej produkty i umawiała spotkania prezesa tej spółki z przedstawicielami firm, z którymi prowadziła rozmowy jako wiceprezes ARP.

Ponadto Patrycja Z. podjęła się pośrednictwa w załatwieniu sprawy tej spółki. Polegała ona na uzyskaniu korzystnej dla spółki decyzji w przedmiocie zwolnienia i przyśpieszenia zwolnienia gwarancji bankowej należytego wykonania umowy w kwocie ponad 20 milionów złotych. Gwarancja ta została ustanowiona w ramach przyznanego spółce wsparcia finansowego udzielonego w związku z realizacją projektu w kwocie prawie 40 milionów złotych, pochodzącego ze środków Unii Europejskiej - przekazała w 2016 r. Prokuratura Krajowa.

Wiceprezes ARP została oskarżona płatną protekcję i przyjęcie łapówki.

Po zatrzymaniu Krzanowskiego przez CBA spółka Nowy Styl wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że "współpracuje z organami państwowymi w celu szybkiego wyjaśnienia spraw będących przedmiotem prowadzonego postępowania".

Biznesmen nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i mówił, że jest niewinny.