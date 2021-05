Żałuję decyzji Wojciecha Maksymowicza o odejściu z Porozumienia, natomiast szanuję tę decyzję – podkreślił w czwartek lider tego ugrupowania wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił też, że nie będzie kolejnych transferów z Porozumienia do ruchu Szymona Hołowni.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Wojciech Maksymowicz, dotychczasowy polityk Porozumienia, były wiceszef resortu nauki, ostatnio poseł niezrzeszony, poinformował w czwartek o tym, że przechodzi do koła parlamentarnego Polska 2050.

Gowin na konferencji prasowej w Przemyślu (Podkarpackie) podziękował Maksymowiczowi za lata współpracy. Oczywiście żałuję jego decyzji, natomiast szanuję tę decyzję. Wszyscy wiemy, że profesor Maksymowicz padł w ostatnich tygodniach ofiarną bezpardonowego ataku. Chcę jeszcze raz podkreślić, że mam pełne zaufanie do działań pana profesora Maksymowicza jako lekarza i jako naukowca. Cała ta sytuacja niech będzie nauczką dla nas, dla ludzi Zjednoczonej Prawicy, że nie wolno w ten sposób traktować ludzi o dużym autorytecie społecznym - podkreślił polityk.



Jak dodał, Maksymowicz poinformował go o tym, że odchodzi z Porozumienia w "ostatnich dniach". Zaznaczył, że jest w kontakcie ze wszystkimi parlamentarzystami Porozumienia i nie będzie żadnych dalszych transferów do ruchu Szymona Hołowni.



Polityczna kariera prof. Maksymowicza

Wojciech Maksymowicz w przeszłości był ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, był członkiem Partii Centrum oraz PO. W 2013 r. zrezygnował z członkostwa w PO i dołączył do inicjatywy Jarosława Gowina - najpierw Polski Razem, potem Porozumienia. W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceszefa resortu nauki od lipca 2019 do listopada 2020 r.



W kwietniu 2021 r. resort zdrowia poinformował o wszczęciu kontroli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w sprawie eksperymentów medycznych z zakresu neurochirurgii, w których rzekomo miało dochodzić do wykorzystywania płodów ludzkich pod nadzorem prof. Maksymowicza. Wówczas Maksymowicz zaprzeczył tym doniesieniom i odszedł z klubu PiS.

Od kwietnia tego roku Maksymowicz, będąc członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, pozostawał posłem niezrzeszonym.