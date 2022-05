Zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. Krajowego Planu Odbudowy – poinformował rzecznik rządu. Jak zapewnił Piotr Müller, Polska i KE doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik rządu poinformował dziś, że w środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. KPO. Polska i KE doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych" - zapewnił Müller i jak dodał, zostały już przekazane do finalnej akceptacji przez KE.

Jak ocenił, to bardzo dobra wiadomość oznaczająca, że "w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO". Przed nami już właściwie tylko droga formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze środków Unii Europejskiej - mówił rzecznik rządu.



W tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony KE - dodał Müller.

Komisja Europejska czeka na sygnał w Warszawy

Jeszcze w środę Katarzyna Szymańska-Borginon informowała, że Komisja Europejska jest zadowolona z wyniku rozmów w sprawie KPO i czeka teraz na potwierdzenie uzgodnień ze strony Warszawy.

"Teraz czekamy na potwierdzenie przez Polskę, że zgadza się z tymi kamieniami milowymi i celami. Wtedy Komisja byłaby gotowa iść do przodu" - przekazała wtedy w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KE.

Krakowy Plan Odbudowy, to 36 miliardów euro. Co jest zapisane w "kamieniach milowych"?

Krajowy Plan Odbudowy opiewa na 36 miliardów euro i do tej pory nie uzyskał zielonego światła Brukseli ze względu na kwestie związane z praworządnością.

Tzw. kamienie milowe wpisane są do tekstu KPO, to zobowiązania, od których realizacji uzależnione są wypłaty.

To trzy warunki: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.