W nocy z piątku na sobotę spodziewane są mgły osadzające szadź. Miejscami ograniczać będą widzialność do ok. 100 m. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w regionach podgórskich, nawet do -9 stopni – powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

