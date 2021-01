Mroźna noc czeka mieszkańców powiatu tatrzańskiego i wschodniej części Polski. Temperatura spadnie poniżej -15 stopni Celsjusza. Na Pomorzu możliwy intensywny śnieg. Lokalnie może tam spaść do 20 cm świeżego puchu - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mroźna noc czeka mieszkańców powiatu tatrzańskiego i wschodniej części kraju / Darek Delmanowicz / PAP

IMGW wydał ostrzeżenia - pierwszego - najniższego stopnia zarówno ze względu na silny mróz, jak i intensywne opady śniegu.



Ostrzeżenia przed mrozem objęły powiat tatrzański i wschodnie powiaty Polski - całe województwo podlaskie oraz część województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Temperatura w nocy z piątku na sobotę spadnie tam poniżej -15 stopni C.



Z kolei na Pomorzu, w powiatach północnych i wschodnich, IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Śnieg sypie tam od wieczora w piątek i będzie padać do wieczora w sobotę. Pokrywa śnieżna wzrośnie o 15 cm, a lokalnie o 20 cm.



Co w sobotę czeka nas w pogodzie?

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Na północy kraju i terenach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm - 12 cm. Temperatura maksymalna od -9 st. C na północnym wschodzie do -3 st. C w centrum i -1 st. C na krańcach zachodnich oraz 2 st. C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w górach porywy do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.



W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od północnego wschodu rozpogodzeniami. Opady śniegu, na krańcach południowych okresami o natężeniu umiarkowanym, stopniowo od północnego wschodu zanikające. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Pogórzu Karpackim o 10 cm. Temperatura minimalna od -22 st. C na północnym wschodzie do -16 st. C w centrum i -5 st. C na krańcach zachodnich, nad morzem lokalnie -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju początkowo porywisty, stopniowo słabnący, na ogół z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.