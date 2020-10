Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silną mgłą w nocy z poniedziałku na wtorek. Alert dotyczy czterech województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne / allOver / PAP/DPA

W województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim wystąpią tej nocy silne mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w specjalnym komunikacie ostrzega, że widoczność może spaść nawet do 100 metrów.

Ostrzeżenia obowiązują dziś od północy do 9 rano we wtorek - poinformowali synoptycy.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Jaka będzie pogoda?

Według IMGW noc będzie pogodna. Miejscami na północy oraz krańcach południowych pojawi się więcej chmur. Wystąpią tam także słabe opady deszczu. W górach będzie padał śnieg.



Temperatura wyniesie od od -1°C na północnym wschodzie do 4°C na zachodzie. Najcieplej, bo ok. 6°C będzie nad morzem. Lokalnie przy gruncie termometry mogą pokazać spadek do -3°C.