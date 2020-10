IMGW wydało we wtorek po południu ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla całej Polski. W Oświęcimiu i Brzeszczach sytuacja jest na tyle poważna, że ogłoszono tam pogotowie przeciwpowodziowe.

Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

Alert drugiego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla północy woj. zachodniopomorskiego oraz większej części woj. pomorskiego, a także woj. małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz kilku południowych powiatów woj. wielkopolskiego. Na obszarze objętym tym alertem wysokość opadów może dojść do nawet 70 mm. Dla pozostałej części kraju wydano alert pierwszego stopnia. Tam należy spodziewać się opadów do 40 mm.

Prawdopodobieństwo opadów w strefach objętych alertami wynosi między 80 a 90 proc. Oba alerty obowiązują do środy włącznie.

Stany ostrzegawcze przekroczone

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w Oświęcimiu i Brzeszczach na granicy Małopolski i Śląska. Po intensywnych opadach deszczu rzeka Soła w Oświęcimiu mierzyła już 400 cm. To o 30 cm więcej niż poziom ostrzegawczy.

W województwie Śląskim stany ostrzegawcze przekroczone są w 12 miejscach, a alarmowe w 7. Pogotowie obowiązuje w powiatach: bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim, raciborskim, żywieckim oraz mieście Bielsko-Biała. W Jawiszowicach na granicy Śląska i Małopolski poziom Wisły przekroczył już ponad 6 metrów, a wieczorem do tego poziomu zbliżyła się Odra w Raciborzu Miedoni. Wody w tych rzekach nadal przybywa, a intensywnie ma padać do środy.

150 interwencji strażaków

Z powodu pogody strażacy w Śląskiem interweniowali dziś już ponad 150 razy. Intensywne opady deszczu dają się we znaki w południowej części województwa śląskiego. Strażacy do godziny 20 najczęściej interweniowali w okolicach Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna i Raciborza. Głównie było i jest to nadal wypompowywanie wody z zalanych piwnic, podwórek i ulic. W Marklowicach trzeba było zamknąć drogę wojewódzką, bo na jezdnię zaczęła tam wypływać woda z pobliskiego potoku.