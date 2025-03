Nawet 20 st. C. mogą wskazać w drugiej połowie tygodnia termometry w niektórych obszarach Polski. Niewiele chłodniej będzie w reszcie kraju. "Słoneczny, ciepły i bez opadów weekend" zapowiada w internetowym Radiu RMF24 synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mamy początek wiosny meteorologicznej - wyjaśniła Agnieszka Prasek w RMF24.

Synoptyk wskazała, że w drugiej połowie tygodnia czeka nas prawdziwie słoneczna i wiosenna aura.

Temperatury będą mocno wzrastać od czwartku, osiągając wartości rzędu 16, 17, a na niektórych obszarach południowej i południowo-zachodniej Polski nawet 20 st. C.

Ale noce będą jeszcze zimne, z temperaturą ok. -3 stopni C. - ostrzegła Prasek.

Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, powinien być "słoneczny, ciepły i bez opadów".

Co będzie dalej, musimy jeszcze chwilkę poczekać - wskazała rozmówczyni RMF24.

Prognoza pogody na najbliższy tydzień / IMGW /

Szczegółowe dane pogodowe na ten tydzień

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują następujące warunki na ten tydzień :

Poniedziałek ma upłynąć pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Słabe opady deszczu mogą wystąpić w centrum, na wschodzie i nad morzem. Na Wybrzeżu w porywach może wiać nawet 80 km/h.

We wtorek możliwe słabe opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 7 do 11 st. C. Zimniej może być nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonie podgórskich Karpat.

Na środę synoptycy przewidują możliwe opady deszczu na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Temperatura minimalna od -2 st. na południu, około 1 st. w centrum, do 4 st. na północy, chłodniej w rejonach podgórskich od -4 do -2 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. miejscami nad morzem, około 9 st. na północnym wschodzie, 12 st. w centrum, do 15 st. C. na południu kraju.

W czwartek tylko na północnym wschodzie może wystąpić duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 st. C. Nad morzem może miejscami powiać do 65 km/h.

W piątek miejscami będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna od -1 do 3 st., w rejonach podgórskich lokalnie -2 st. C. Temperatura maksymalna od 13 st. na północnym wschodzie, około 16 st. w centrum, do 19 st. C. na południu. Chłodniej nad samym morzem, od 7 do 10 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatura minimalna od -2 st. do 2 st. C. Temperatura maksymalna od 13 st. do 18 st. C., chłodniej nad samym morzem, 8-10 st. C. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -2 do 2 st., tylko miejscami nad morzem 3 st. C. Temperatura maksymalna przeważnie od 14 do 19 st., chłodniej miejscami na północy, około 13 st., a nad samym morzem od 5 do 7 st. C. Wiatr słaby, zmienny, tylko w rejonach podgórskich okresami umiarkowany, porywisty, południowy.

Kiedy zaczyna się wiosna? / Mateusz Krymski / PAP