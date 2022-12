Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na nowy tydzień. Wynika z niej, że jesienna pogoda wróci do nas już we wtorek. W świąteczny weekend termometry na zachodzie Polski mogą pokazać nawet 11 stopni Celsjusza.

Zima na Kasprowym Wierchu / Fot. Justyna Żyszkowska-Rogus/IMGW /

Dziś IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na wschodzie, około -1 w centrum do 2 na zachodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie do -8 stopni na wschodzie, -1 w centrum i 1 stopnia na zachodzie. Prognozowany jest marznący deszcz powodujący gołoledź, na zachodzie i w centrum kraju stopniowo przechodzący w deszcz.

We wtorek pogoda zmieni się już na jesienną. Na południu i południowym zachodzie nie powinno być opadów - jedynie na południu Podkarpacia spodziewany jest słaby deszcz. W pozostałej części kraju prognozowane jest więcej chmur, słabe opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju początkowo opady marznące, powodujące gołoledź.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia na wschodzie i południu do 6 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

W nocy z wtorku na środę wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, również marznące i osadzające szadź. Spadnie słaby deszcz.

Termometry pokażą od -1 do 3 stopni w centrum, 5 stopni nad morzem a na południu od -4 do 0 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu okresami dość silny, porywisty, na południu w porywach do 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h, południowo-zachodni.

W środę na zachodzie, północy i w centrum prognozowane jest głównie zachmurzenie duże z opadami deszczu. W pozostałych regionach mamy zobaczyć więcej słońca. Temperatura maksymalna to od 0 na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Pogórzu Karpackim do 3 stopni w centrum kraju i 7 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 65 km/h, południowy.

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz, na południu także marznący. W górach spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 do 7 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni.

W piątek będzie pochmurno, spodziewane są opady deszczu, a na wschodzie i Pogórzu Karpackim także deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 2 do 6 stopni.

W Wigilię i Boże Narodzenie w niektórych miejscach może spaść deszcz, na północy i Pogórzu Karpackim deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Będzie ciepło - od 2 stopni na północnym wschodzie do około 8 w centrum kraju i 10-11 na zachodzie i południu.