Warunki turystyczne w Tatrach zmieniają się z godziny na godzinę. Wczoraj w Zakopanem było plus 10 stopni C, a dzisiaj już poniżej zera i rano przeszła śnieżyca. Warunki nie są dobre do wędrowania pod górach - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim ratownik dyżurny TOPR Mieczysław Ziach.