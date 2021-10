Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na tygodniową. Będzie chłodno i słonecznie. W górach prognozowane są opady śniegu - poinformowało IMGW. Instytut ostrzega też przed przymrozkami.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Kolejne dni będą chłodne z suchym, kontynentalnym powietrzem, które będzie kształtował wyż znad Rosji. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 10 do 15 stopni Celsjusza. Jak ostrzega IMGW, w nocy pojawią się przygruntowe przymrozki. Niestety, uczucie chłodu będzie potęgować porywisty wiatr. Od wtorku będzie jeszcze chłodniej, gdyż nad Polskę nadciągnie bardzo chłodne i wilgotne powietrze z rejonu Morza Norweskiego i Grenlandii. Miejscami może padać deszcz, a w górach nawet śnieg. Jak prognozuje IMGW, niewielkie ocieplenie możliwe jest pod koniec tygodnia.

Prognoza na piątek

W piątek będzie na ogół pogodnie, a chmury pojawią się jedynie na krańcach zachodnich. Rano w kotlinach górskich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 11 do 13 stopni na wschodzie i do 16 na zachodzie. Wiatr będzie chwilami porywisty i wiał będzie ze wschodu i południowego wschodu.

Prognoza na weekend

Noc z piątku na sobotę będzie bezchmurna, nad ranem będzie mroźnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na wschodzie do 4 st. C na zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem, tam 7 st. C. W miejscowościach podgórskich temperatura lokalnie spadnie do -5 st. C. Niemal w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do -2 stopni, a na Suwalszczyźnie do -3 st. C.

W weekend na ogół będzie słonecznie, więcej chmur może być nad morzem. Nadal będzie chłodno. Temperatura w dzień wyniesie do 10 stopni na wschodzie i do 15 st. na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich około 7-10 stopni. W nocy z soboty na niedzielę możliwe przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na południu chwilami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałkowy poranek we wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki do -3 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 st. C.

Po południu na zachodzie możliwy słaby deszcz.

Prognoza na dalszą część tygodnia

Od wtorku do czwartku czekają nas niższe temperatury, dużo chmur i opady deszczu w całym kraju. W nocy możliwe będą przymrozki, a wysoko w górach może spaść śnieg. W rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem.

W ciągu dnia termometry pokażą od 8 do 13 stopni Celsjusza. Na Podhalu około 6 st. C. Wiatr wiał będzie z zachodu i północnego zachodu. Początkowo będzie słaby, w środę i czwartek okresami umiarkowany i porywisty.