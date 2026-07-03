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Szwajcaria melduje się w 1/8 finału. Pewne zwycięstwo nad Algierią

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (07:23)

Szwajcaria nie zawiodła oczekiwań swoich kibiców i po solidnym występie pokonała Algierię 2:0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane na stadionie w Vancouver zgromadziło ponad 52 tysiące widzów. W kolejnej rundzie Szwajcarzy zmierzą się z Kolumbią lub Ghaną.

Szwajcaria melduje się w 1/8 finału. Pewne zwycięstwo nad Algierią
Fot. BOB FRID /PAP/EPA
  • Szwajcaria pokonała Algierię 2:0 w 1/16 finału mistrzostw świata, dzięki bramkom Breela Embolo (11. minuta) i Dana Ndoye (46. minuta).
  • Algieria miała problemy z przełamaniem szwajcarskiej obrony, mimo ambicji i różnych prób ataku.
  • W 1/8 finału Szwajcaria zmierzy się z lepszym z pary Kolumbia – Ghana.
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Dwa ciosy Szwacjarów

Już od pierwszego gwizdka sędziego Yael Falcon Pereza z Argentyny było jasne, że Szwajcarzy nie zamierzają zostawiać niczego przypadkowi. Zespół prowadzony przez trenera Vladimira Petkovicia od początku narzucił swoje warunki gry, prezentując charakterystyczną dla siebie dyscyplinę taktyczną i precyzję w rozgrywaniu piłki. 

Już w 11. minucie kibice Helwetów mogli cieszyć się z prowadzenia, gdy Breel Embolo pokonał bramkarza rywali.

Zaraz po przerwie Szwajcarzy podwyższyli prowadzenie. Już w 46. minucie Dan Ndoye zdobył bramkę na 2:0, wykorzystując precyzyjne podanie kolegi z zespołu. 

Algieria bez pomysłu na szwajcarską defensywę

Algierczycy, choć nie brakowało im ambicji i zaangażowania, mieli ogromne problemy z przedarciem się przez szczelną defensywę Szwajcarii. Drużyna z Afryki Północnej próbowała różnych rozwiązań – od szybkich kontrataków po próby gry skrzydłami – jednak za każdym razem natrafiała na dobrze zorganizowaną linię obrony rywali. Szwajcarzy nie tylko skutecznie odpierali ataki, ale także umiejętnie rozbijali akcje Algierczyków już w środku pola.

Święto na trybunach

Na trybunach stadionu w Vancouver zasiadło aż 52 497 widzów, którzy stworzyli niezapomnianą atmosferę. Kibice obu drużyn głośno dopingowali swoich ulubieńców, a mecz toczył się w duchu sportowej rywalizacji. 

Sędzia Yael Falcon Perez pokazał dwie żółte kartki – obie dla zawodników Algierii: Faresa Chaibiego oraz Hichama Boudaoui. Szwajcarzy zagrali bardzo czysto, nie notując żadnych napomnień.

Co dalej? Szwajcaria czeka na rywala

Szwajcaria swój udział w mistrzostwach świata rozpoczęła od remisu z Katarem 1:1. Później pokonała Bośnię i Hercegowinę 4:1 oraz Kanadę 2:1. Dzięki temu wygrała rywalizację w grupie B. 

Po pewnym zwycięstwie Szwajcaria może już szykować się do kolejnego wyzwania. W 1/8 finału Helweci zmierzą się z lepszym z pary Kolumbia – Ghana. Ten pojedynek zapowiada się niezwykle interesująco, a Szwajcarzy z pewnością będą chcieli kontynuować swoją dobrą passę na mundialu. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: mundial 2026 Szwajcaria

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