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Manchester City ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca „The Citizens”. Następcą Hiszpana Pepa Guardioli został Włoch Enzo Maresca - w przeszłości prowadzący m.in. piłkarzy Chelsea Londyn. Dla Włocha jest to powrót do klubu z Manchesteru, w którym wcześniej pracował jako asystent trenera oraz prowadził zespół do lat 23.

Decyzja władz Manchesteru City o zatrudnieniu Enzo Mareski nie jest zaskoczeniem. Odkąd stało się jasne, że Guardiola po sezonie zakończy pracę na Etihad Stadium, to właśnie nazwisko włoskiego szkoleniowca wymieniano najczęściej jako następcę utytułowanego Hiszpana.

Oficjalnie: Enzo Maresca nowym trenerem Manchesteru City

W poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych dziesięciokrotny mistrz - a aktualnie wicemistrz - Anglii ogłosił, że Enzo Maresca obejmie funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny.

Maresca ma już doświadczenie pracy w Premier League, w tym także z Manchesterem City. W latach 2020-2021 pracował na Etihad jako trener młodzieżówki.

Wcześniej, bo w sezonie 2018-2019, był asystentem trenera w West Hamie United. W 2022 roku ponownie zaczął pracę z „The Citizens” - tym razem jako asystent trenera. Po roku przeniósł się do Leicester City, by w latach 2024-2026 prowadzić Chelsea Londyn. Z „The Blues” wygrał klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, pokonując w finale PSG 3:0 oraz Ligę Konferencji. Po drodze do triumfu w tych rozgrywkach Chelsea pod wodzą Maresci sensacyjnie przegrała na Stamford Bridge z... Legią Warszawa 1:2. Było to pierwsze - i jak dotąd jedyne - zwycięstwo polskiej drużyny w starciach z angielskimi zespołami w europejskich rozgrywkach wywalczone na brytyjskiej ziemi.

Maresca o powrocie do City: Wspaniała okazja

Sezon 2026-2027 będzie więc dla 46-letniego Włocha pierwszym w roli trenera pierwszego zespołu Manchesteru City. To klub, który bardzo dobrze znam, a szansa na prowadzenie tej drużyny jest dla mnie wspaniałą okazją – powiedział Maresca w cytowanym przez Reutersa oświadczeniu.

City ma wielkie aspiracje

„The Citizens” to absolutny potentat angielskiej piki klubowej. Klub rozwinął skrzydła pod wodzą Pepa Guardioli, stając się najsilniejszym zespołem na Wyspach Brytyjskich i jednym z najlepszych w Europie. W sumie przez 10 lat pracy w Manchesterze Hiszpan zdobył z tym klubem aż 20 trofeów , w tym 6 razy wygrał Premier League.

W poprzednim sezonie długo gonił Arsenal Londyn, by na finiszu rozgrywek najpierw wyprzedzić „Kanonierów” w tabeli, a następnie oddać pierwsze miejsce podopiecznym Mikela Artety, którzy dzięki temu po raz pierwszy od 22 lat wywalczyli krajowe mistrzostwo.

Jak przekazała agencja Reutera, Maresca związał się z Manchesterem City kontraktem obowiązującym przez trzy sezony.