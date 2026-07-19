Hiszpanie mistrzami świata! Ferran Torres bohaterem

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Hiszpanie po golu Ferrana Torresa wygrali mecz finałowy mistrzostw świata z Argentyną 1:0. Obrońcy tytułu grali w osłabieniu przez ponad pół godziny. Pod koniec podstawowego czasu gry Enzo Fernandez otrzymał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko.

Na East Rutherford pod Nowym Jorkiem naprzeciw siebie stanęły dwie najwyżej notowane drużyny rankingu FIFA – Hiszpania i Argentyna, aktualni mistrzowie swoich kontynentów.

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek. Od pierwszego gwizdka Hiszpanie przeważali, ale Argentyńczycy też mieli swoje szanse. Druga połowa zaczęła się od coraz bardziej śmiałych ataków Hiszpanów. Podopieczni Luis de la Fuente mieli kilka groźnych sytuacji. Argentyna przez 90 minut czasu podstawowego nie oddała strzału na bramkę Hiszpanów.

Trener Argentyny został zmuszony dokonać zmiany jeszcze w trakcie pierwszej połowy. Lisandro Martinez nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce wszedł Nicolas Otamendi. Do tego w przerwie Lionel Scaloni wymienił Nicolasa Gonzaleza na Leandro Paredesa, a w 58 minucie Gonzalo Montiela zastąpił Nahuel Molina.

W hiszpańskiej drużynie także doszło do zmian po przerwie. W 62 minucie Mikela Oyarzabala zastąpił Ferran Torres, a Fabiana Ruiza Pedri. W 70 minucie na boisku po stronie Argentyny pojawili się Giuliano Simeone oraz Facundo Medina w miejsce Rodrigo de Paula i Cristiana Gabriela Romero. Pięć minut później zmian dokonał trener Hiszpani. Nico Williams wszedł na boisko w miejsce Alexa Baeny, a Mikel Merino zastąpił Danego Olmo.

Mecz nie porywał i po 90 minutach potrzebna była dogrywka.

Dogrywka rozstrzygnęła sprawę mistrzostwa

W pierwszej części dogrywki Hiszpania również przeważała i coraz groźniej atakowała bramkę Argentyny. W 99 minucie hiszpański zawodnik Aymeric Laporte zszedł z boiska. W jego miejsce wszedł Eric Garcia. Boisko opuścił także Rodri, a zastąpił go Martin Zubimendi. Argentyna także dokonała roszad. Marcos Senesi wszedł w miejsce Juliana Alvareza.

Na gola trzeba było poczekać aż do 106 minuty meczu. Wtedy to Ferran Torres po podaniu Nico Williamsa strzelił piękną bramkę.

Obrońcy tytułu grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Hiszpania przez cały mecz przeważała. Argentyńczycy obudzili się dopiero po straconej bramce. Pod koniec dogrywki mieli kilka dobrych sytuacji, jednak nie udało im się zmieścić piłki w bramce.

Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowej rozrywki. Na stadionie zasiadło 80 663 widzów.

27 minut przerwy

Przerwa finałowego meczu byłą dość nietypowa. Została urozmaicona artystycznymi występami i trwała znacznie dłużej niż 15 minut. Jak podał Mateusz Borek, trwała ponad 27 minut.

Finał 23. edycji mistrzostw świata

Hiszpanie zdobyli dzisiaj drugi tytuł mistrza świata – pierwszy uzyskali w 2010 roku, kiedy to ich tiki-taka podbiła serca kibiców na całym świecie. Argentyna miała szansę na czwarty tytuł, ale Hiszpanie nie dali im większych szans w finale.

Hiszpania awansowała do finału po zwycięstwie nad Francją. Z kolei Argentyna w półfinale pokonała Anglię.

Złoty symbol piłkarskiej chwały

Puchar Świata FIFA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli sportu na świecie. Mierzy 36 centymetrów wysokości, waży nieco ponad sześć kilogramów i wykonany jest z 18-karatowego złota. To właśnie to trofeum w niedzielny wieczór uniesie w górę kapitan zwycięskiej drużyny.

Obecny puchar jest drugim w dziejach mistrzostw świata. Jego poprzednik, słynny Puchar Julesa Rimeta, przeszedł do legendy nie tylko dzięki piłkarskim emocjom, ale i sensacyjnym wydarzeniom. Trofeum dwukrotnie padło łupem złodziei – najpierw w Anglii w 1966 roku, gdzie po kilku dniach poszukiwań odnalazł je pies o imieniu Pickles, a następnie w 1983 roku w Brazylii, gdzie po zdobyciu przez Canarinhos trzeciego tytułu mistrza świata, puchar został im przekazany na własność. Niestety, tym razem nie udało się go odzyskać – wszystko wskazuje na to, że został przetopiony.

Historyczny mundial: rekordy, nowości i przyszłość turnieju

Tegoroczne mistrzostwa świata już teraz przeszły do historii. Po raz pierwszy turniej zorganizowały trzy kraje: USA, Kanada i Meksyk. Po raz pierwszy też wzięło w nim udział aż 48 reprezentacji, co wydłużyło rywalizację do rekordowych 39 dni i aż 104 spotkań. To najdłuższy i największy mundial w dziejach piłki nożnej.

Kolejna edycja mistrzostw świata odbędzie się w 2030 roku, a jej gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko. Co ciekawe, pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej – w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju – na stulecie pierwszego mundialu, który odbył się w 1930 roku.