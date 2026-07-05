Mbappe zapewnił Francji awans. Trójkolorowi po twardym boju w ćwierćfinale mundialu

RMF24

Francja pokonała Paragwaj 1:0 w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Filadelfii. Jedynego gola strzelił z rzutu karnego Kylian Mbappe. W ćwierćfinale zagra z Marokiem.

Kylian Mbappé z reprezentacji Francji oddaje strzał obok Gustavo Gómeza z Paragwaju podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 w Filadelfii w USA, 4 lipca 2026; fot. PAP, SARAH YENESEL

Kylian Mbappé z reprezentacji Francji oddaje strzał obok Gustavo Gómeza z Paragwaju podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 w Filadelfii w USA, 4 lipca 2026; fot. PAP, SARAH YENESEL / PAP

MŚ 2026. Francja po wygranej z Paragwajem 1:0 drugim ćwierćfinalistą

Paragwajczycy w 1/16 finału, po rzutach karnych, sensacyjnie wyeliminowali Niemców. Mimo to faworytem meczu i całego turnieju pozostali „Trójkolorowi”, wicemistrzowie świata sprzed czterech lat.

W ekipie trenera Didiera Deschampsa zabrakło kontuzjowanego Aureliena Tchouameni, którego zastąpił Manu Kone.

Szkoleniowiec Paragwajczyków Gustavo Alfaro postawił w tym spotkaniu – z oczywistych powodów – na defensywę. Wystawił pięciu graczy w tej formacji. I od początku jego podopieczni skupili się na zabezpieczeniu swojej bramki, zmuszając rywali do ataku pozycyjnego.

Francuzi nie potrafili się przebić przez „zasieki” przed przeciwną bramką. Próbowali zaskoczyć Orlando Gilla z daleka, ale ich uderzenia były niecelne albo blokowane. Celna była tylko próba Julesa Kounde w 36. minucie. Wtedy piłkę złapał bramkarz.

Paragwajczycy kilka razy wyprowadzili akcje zaczepne, jednak napastnik Julio Enciso był zbyt osamotniony, by stworzyć zagrożenie dla Mike’a Maignana.

Po zmianie stron Francuzi podkręcili tempo i jeszcze bardziej „przycisnęli” rywali. Mogli prowadzić po sześciu minutach, kiedy najpierw Juan Jose Caceres w ostatniej chwili wybił piłkę Kylianowi Mbappe, gdy ten miał przed sobą golkipera przeciwnika, a po chwili Ousmane Dembele niemal z linii końcowej trafił w boczną siatkę.

Kolejną akcję „Trójkolorowych” zwieńczył potężnym uderzeniem Manu Kone i musiał interweniować Gill.

Po faulu Diego Gomeza na Desire Doue sędzia podyktował rzut karny dla Francuzów, pewnie wykorzystany przez ich kapitana.

Od tego momentu zespół trenera Deschampsa kontrolował grę, Mbappe miał jeszcze trzy dobre okazje do pokonania Gilla, ale bramkarz rywali wyszedł z tych pojedynków obronną ręką. Grający bardzo agresywnie, ostro Paragwajczycy odpowiedzieli jedynie lekkim strzałem Mauricio, który nie sprawił kłopotów Maignanowi.

„Trójkolorowi” pokonali Paragwaj 1:0, czyli tak jak w 1/8 finału MŚ w 1998 roku, jednak wówczas - w drodze po tytuł mistrzowski - potrzebowali do tego dogrywki.