FIFA bezlitosna dla piłkarza Kataru. Za to wejście został zawieszony na pięć spotkań

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Piłkarz reprezentacji Kataru Assim Madibo, który w przegranym aż 0:6 spotkaniu mistrzostw świata z Kanadą sfaulował pomocnika rywali Ismaela Kone, został zawieszony na pięć meczów - poinformowała w środę FIFA. Wejście Katarczyka było tak ostre, że doprowadziło do złamania nogi Kanadyjczyka.

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Do bardzo poważnego w skutkach zdarzenia doszło na początku drugiej połowy w czwartkowym (miejscowego czasu) meczu grupy B w Vancouver piłkarskich mistrzostw świata w USA, Meksyku i właśnie Kanadzie.

Kone po faulu rywala został zniesiony na noszach. Okazało się, że złamał nogę - Kanadyjczyk przeszedł już operację.

Madibo co prawda został ukarany najsurowszą możliwą karą, jaką może zastosować arbiter prowadzący mecz, czyli czerwoną kartką, ale konsekwencje faulu reprezentanta Kataru są dużo poważniejsze.

Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła bowiem na Assima Madibo karę pięciu meczów zawieszenia. Katarczykowi przysługuje jeszcze prawo apelacji do Komisji Odwoławczej FIFA.

Jak poinformował Katarski Związek Piłki Nożnej, Madibo i minister sportu tego kraju odwiedzili kontuzjowanego piłkarza Sassuolo w szpitalu. W środę Katar - gospodarz ostatniego mundialu - rozegra swój ostatni mecz grupowy z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada zmierzy się wówczas ze Szwajcarią.