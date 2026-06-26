RMF24

Ekwador świętuje jedno z największych osiągnięć w swojej piłkarskiej historii. Po sensacyjnej wygranej 2:1 nad Niemcami i awansie do 1/16 finału mistrzostw świata, prezydent kraju ogłosił piątek dniem wolnym od pracy.

Ekwadorczycy mają powody do dumy i radości. W meczu, który już przeszedł do historii, reprezentacja Ekwadoru pokonała Niemców 2:1, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To wydarzenie wywołało falę entuzjazmu w całym kraju, a piłkarze oraz sztab szkoleniowy stali się bohaterami narodowymi.

Wygrana z czterokrotnymi mistrzami świata została uznana za największy sukces w dziejach ekwadorskiego futbolu. Trener Sebastian Beccacece nie krył wzruszenia po końcowym gwizdku, a jego emocjonalna reakcja – gdy po golu Gonzalo Platy w 77. minucie wskoczył na ogrodzenie, by przytulić rodzinę – stała się symbolem tej wyjątkowej chwili.

Prezydent ogłasza narodowe święto

Na fali euforii prezydent Daniel Noboa postanowił uczcić sukces piłkarzy w wyjątkowy sposób. W specjalnym oświadczeniu ogłosił piątek świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy. Decyzja ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem społeczeństwa, które tłumnie wyszło na ulice, by świętować awans do najlepszej trzydziestki dwójki świata.

Prezydent podziękował zawodnikom i trenerowi za wytrwałość oraz pokonanie przeciwności. Podkreślił, że mimo krytyki i trudnych momentów drużyna zdołała podnieść się i sprawić ogromną radość całemu narodowi.

Droga do sukcesu: od zwątpienia do euforii

Awans Ekwadoru nie był oczywisty. Drużyna rozpoczęła turniej od porażki 0:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a następnie zremisowała bezbramkowo z debiutującym na mundialu Curacao. Sytuacja w grupie była napięta, a szanse na awans wydawały się niewielkie. Dopiero zwycięstwo nad Niemcami otworzyło Ekwadorczykom drzwi do fazy pucharowej.

Trener Beccacece podkreślał, jak ważne jest zachowanie równowagi i spokoju, niezależnie od wyników. W piłce nożnej jednego dnia wygrywasz, następnego przegrywasz. Najważniejszy jest balans – mówił szkoleniowiec, który prowadzi reprezentację od 2024 roku.

Sebastian Beccacece, charyzmatyczny trener z Argentyny, zwrócił się do Ekwadorczyków z apelem o wspólne świętowanie. To nie jest tylko mój sukces, ale 19 milionów Ekwadorczyków. Proszę, pozwólcie sobie cieszyć się tą chwilą. Niech wszyscy się radują, obejmują, piją piwo i świętują to historyczne zwycięstwo – mówił wzruszony.

Kolejny krok: walka o ćwierćfinał

Ekwador po raz drugi w historii zagra w fazie pucharowej mistrzostw świata. W 1/16 finału zmierzy się z jednym ze zwycięzców grup. Najlepszym dotychczasowym osiągnięciem drużyny był awans do 1/8 finału w 2006 roku. Teraz przed piłkarzami i sztabem szkoleniowym stoi szansa na zapisanie się złotymi zgłoskami w historii ekwadorskiego futbolu.

Ekwador nigdy nie dotarł do ćwierćfinału. To byłoby coś pięknego, prawda? Będziemy nad tym pracować, bo ta drużyna, ci ludzie, ten kraj na to zasługują – zapowiedział trener Beccacece.