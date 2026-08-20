Do trzech razy sztuka. Joao Cancelo ponownie w Barcelonie

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Portugalski piłkarz Joao Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z hiszpańską FC Barceloną, której rezerwowym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. Wcześniej 32-letni boczny obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony. w sezonie 2023/24 trafił na Camp Nou z Manchesteru City zaś w rundzie wiosennej 2025/26 z Al-Hilal.

Tym razem Cancelo przeszedł do „Dumy Katalonii” na zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku. Dotychczas Portugalczyk rozegrał w tym klubie 65 spotkań, w których zdobył sześć bramek i miał dziewięć asyst.

Historyczny sukces Portugalczyka

Cancelo jest jedynym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. W tym roku zwyciężył z Barceloną, a wcześniej takie sukcesy odniósł z włoskim Juventusem Turyn, angielskim Manchesterem City i niemieckim Bayernem Monachium. „Duma Katalonii” w niedzielę rozpocznie walkę o trzeci z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii - w 2. kolejce, a swoim pierwszym meczu ligowym w tym sezonie zmierzy się na wyjeździe z Elche.

Nie tylko Cancelo. Wcześniej Barcelona sprowadziła m.in. Rodriego

Cancelo nie jest jedynym transferem, jaki Barcelona dopięła w tym letnim okienku. Wcześniej do klubu dołączyli Rodri - uznany za najlepszego piłkarza tegorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku - a także Anglik Anthony Gordon i Niemiec Karim Adeyemi.

Barcelona dopięła hitowy transfer. Rodri zagra na Camp Nou Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany - potwierdziły we wtorkowy wieczór oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza „Duma Katalonii” zapłaciła 76,5 milionów euro.…

W tabeli wszech czasów La Ligi, nazywanej także Premiera Division, FC Barcelona zajmuje 2. miejsce ustępując Realowi Madryt, który 36 razy wygrywał ligę. „Duma Katalonii” ma na swoim koncie o 5 mniej takich tryumfów.