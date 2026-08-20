Do trzech razy sztuka. Joao Cancelo ponownie w Barcelonie

Tym razem Cancelo przeszedł do „Dumy Katalonii” na zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku. Dotychczas Portugalczyk rozegrał w tym klubie 65 spotkań, w których zdobył sześć bramek i miał dziewięć asyst.
Historyczny sukces Portugalczyka
Cancelo jest jedynym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. W tym roku zwyciężył z Barceloną, a wcześniej takie sukcesy odniósł z włoskim Juventusem Turyn, angielskim Manchesterem City i niemieckim Bayernem Monachium. „Duma Katalonii” w niedzielę rozpocznie walkę o trzeci z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii - w 2. kolejce, a swoim pierwszym meczu ligowym w tym sezonie zmierzy się na wyjeździe z Elche.
Nie tylko Cancelo. Wcześniej Barcelona sprowadziła m.in. Rodriego
Cancelo nie jest jedynym transferem, jaki Barcelona dopięła w tym letnim okienku. Wcześniej do klubu dołączyli Rodri - uznany za najlepszego piłkarza tegorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku - a także Anglik Anthony Gordon i Niemiec Karim Adeyemi.
W tabeli wszech czasów La Ligi, nazywanej także Premiera Division, FC Barcelona zajmuje 2. miejsce ustępując Realowi Madryt, który 36 razy wygrywał ligę. „Duma Katalonii” ma na swoim koncie o 5 mniej takich tryumfów.