W związku z niedoborem kadr oficerskich w rosyjskiej armii Kreml zamierza skierować kursantów uczelni wojskowych na front oraz do szkolenia zmobilizowanych mężczyzn - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei według źródeł amerykańskich, w ciągu najbliższych 72 godzin ukraińskie siły prawdopodobnie odbiją lub otoczą okupowany przez rosyjskie wojska Łyman w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Oto najażniesze wydarzenia soboty związane z wojną w Ukrainie.

Zniszczony blok w obwodzie charkowskim na Ukrainie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

09:15

W piątkowym ostrzale cywilnego konwoju pod Zaporożem rosyjskie siły prawdopodobnie użyły pocisku obrony powietrznej dalekiego zasięgu, a wykorzystanie go do ataku naziemnego niemal na pewno wynika z ogólnych niedoborów amunicji - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej potwierdzono, że niemal na pewno to wojska rosyjskie dokonały ataku na konwój. W wyniku ostrzału zginęło 30 osób, a 88 zostało rannych.

08:30

Wojsko rosyjskie zatrzymało i wywiozło w nieznanym kierunku dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihora Muraszowa - poinformował szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Koncern zarządza ukraińskim zakładem.



08:15

Władze Ukrainy dysponują obecnie danymi blisko ośmiu tysięcy dzieci deportowanych do Rosji, jednak liczba ta jest prawdopodobnie większa. W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosjanie nielegalnie wywozili niepełnoletnich. Niektóre dzieci są oddawane do adopcji.

08:00

Konsulat Federacji Rosyjskiej w Nowym Jorku został oblany czerwoną farbą. Zajście zarejestrowała kamera - informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.



07:57

Czterech cywilów zginęło, a sześciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Dwie osoby zginęły w miejscowości Maksymilianiwka, a po jednej w Bachmucie i Swiatohirsku.



Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji, zginęło 913 mieszkańców Donbasu, a 2294 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych miastach Mariupol i Wołnowacha.