„To niedopuszczalne, nie do zaakceptowania, to rodzaj politycznej korupcji” – w ten sposób szef Państwowej Komisji Wyborczej ostro komentuje słowa Piotra Guziała, kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta Warszawy. Sugerował on, że w przypadku wygranej oponentów stolica może zostać odcięta od rządowych funduszy na inwestycje.

REKLAMA