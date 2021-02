We Francji odnotowano pierwszy przypadek poważnej reinfekcji wariantem południowoafrykańskim koronawirusa – poinformowała grupa paryskich szpitali AP-HP.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Chodzi o 58-letniego mężczyznę, który we wrześniu ubiegłego roku przeszedł lekko zakażenie koronawirusem, natomiast w styczniu zakaził się wariantem wykrytym po raz pierwszy w RPA i trafił do jednego z podparyskich szpitali z powodu trudności w oddychaniu. Po tygodniu mężczyznę skierowano na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywa obecnie w stanie krytycznym.



Na początku hospitalizacji testy serologiczne wykryły u mężczyzny obecność przeciwciał świadczących o przebytym zakażeniu. Odporność rozwinięta po pierwszej infekcji nie zapobiegła ponownej infekcji wariantem południowoafrykańskim - podał AP-HP w komunikacie prasowym.



Przypadki reinfekcji wariantem brytyjskim, południowoafrykańskim czy brazylijskim zostały już udokumentowane w literaturze naukowej, ale najczęściej druga infekcja była mniej dotkliwa niż pierwsza - informują lekarze.



Medycy przypuszczają, że przypadki reinfekcji są prawdopodobnie liczniejsze niż te zidentyfikowane i opisane w czasopismach medycznych.



W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 20 701 osób, na Covid-19 zmarło w szpitalach 317 chorych, natomiast w domach opieki od wtorku odnotowano łącznie 328 zgonów. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 645 - podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).



W ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia do szpitali trafiło 1405 chorych, 264 na oddziały intensywnej terapii.



Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 zmniejszyła się o 539 i wynosi obecnie 26 424. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3298 chorych, czyli o 29 mniej niż w czwartek.



Od początku pandemii liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 3 427 386, a zgonów do 81 448.



Odsetek testów z wynikiem dodatnim obniżył się do 6,1 proc.



Od początku kampanii szczepień zaszczepiono we Francji 2 838 477 osób; 2 220 762 otrzymało pierwszą dawkę, natomiast 617 715 - dwie.