Udany powrót boostera

Booster Super Heavy po wyniesieniu rakiety odłączył się bezpiecznie i wrócił precyzyjnie na platformę startową. "Wieża złapała rakietę!!" - napisał w serwisie X właściciel SpaceX Elon Musk. "To science fiction, bez części fiction" - dodał.

"Nawet w dzisiejszych czasach, to co właśnie zobaczyliśmy, to magia" - powiedział przedstawiciel SpaceX Dan Huot. "To dzień, który trafi do książek o historii inżynierii" - oznajmiła Kate Tice z centrali firmy w Hawthorne, w Kalifornii.

Przechwyceniem boostera kierował na pewnym etapie manualnie szef lotu, musiał on zresztą podjąć w czasie rzeczywistym decyzję, czy należy tego spróbować. Jak wyjaśnił SpaceX, powodzenie próby zależało od tego w jakiej kondycji jest zarówno Super Heavy, jak i wieża startowa.

Po godzinnym locie drugi moduł statku "wylądował w sposób kontrolowany" na Oceanie spokojnym, dopełniając sukcesu tego lotu testowego - napisała agencja Associated Press.

Starship wystartowała z bazy w miejscowości Boca Chica w USA.