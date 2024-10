W sercu sondy kryje się innowacyjny system autonomicznej nawigacji. Opracowała go GMV, czyli jedna z największych firm europejskiego sektora kosmicznego. Polscy inżynierowie również brali udział w tworzeniu tego systemu.

Umożliwienie sondzie samodzielnego manewrowania w przestrzeni kosmicznej, szczególnie w tak trudnych warunkach jak bliskie otoczenie asteroidy, to ogromne wyzwanie technologiczne. Nasze rozwiązania to efekt lat pracy i światowej klasy inżynierii, które stawiają nas na czele globalnych liderów w branży kosmicznej. Ten projekt nie tylko podkreśla kompetencje naszych inżynierów, ale również ukazuje potencjał Polski w kształtowaniu przyszłości branży kosmicznej - powiedział Paweł Wojtkiewicz, Director for Space in Poland w GMV.