Statek kosmiczny SpaceX - Crew-9 z astronautą NASA Nickiem Hague'iem i kosmonautą Roskosmosu Aleksandrem Gorbunowem wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Statek kosmiczny SpaceX Crew-9 / Joe Marino / PAP

Z przylądka Canaveral w USA wystartował w sobotę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) statek kosmiczny SpaceX Crew-9 z astronautą NASA Nickiem Hague'iem i kosmonautą Roskosmosu Aleksandrem Gorbunowem. W lutym statkiem tym wróci na Ziemię dwoje innych astronautów, którzy utknęli na ISS w czerwcu.

Wideo youtube

Start doszedł do skutku po kilkukrotnym przekładaniu terminu (ostatnio z powodu huraganu Helene) z platformy Space Launch Complex-40. To pierwsza załogowa misja kosmiczna wystrzelona z tego miejsca. Przewidywany czas dokowania Crew-9 na ISS to niedziela godz. 23:30 czasu polskiego.