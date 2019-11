Przekonanie o tym, że rośliny doniczkowe poprawiają jakość powietrza w naszych biurach czy mieszkaniach - nie ma naukowych podstaw - twierdzą naukowcy z Drexel University. W przeglądowej pracy, opublikowanej na łamach czasopisma "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology" piszą, że nawet naturalne mechanizmy wentylacji zamkniętych pomieszczeń okazują się nieporównanie skuteczniejsze. Co ciekawe, taki wniosek przyniosła analiza wielu prac, które przez dziesiątki lat przekonywały, by właśnie w tym celu rośliny doniczkowe hodować.

