17 i 18 listopada Centrum Kongresowe ICE Kraków po raz kolejny wypełni błękitny kolor Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, który co roku skupia w Krakowie znamienite postaci z różnych dziedzin życia społecznego.

OEES to - jak mówią organizatorzy - być może najbardziej kreatywny kongres w Polsce - tygiel idei, prawdziwa współczesna agora i przestrzeń dla... wyobraźni.

To wydarzenie organizowane w wyjątkowej, hybrydowej formule. Zainteresowani będą mieli możliwość uzyskania dostępu do Kongresu online poprzez platformę internetową, za pomocą której będą mogli m.in. oglądać wystąpienia, uczestniczyć w dyskusjach i networkingu, otrzymają specjalne materiały, a także spotkają się z instytucjami partnerskimi w specjalnie zorganizowanej strefie expo.

Innowacyjna platforma online dla uczestników

Streaming programu w czasie rzeczywistym

2 dni, 3 bloki programowe, 6 ścieżek tematycznych

Mówcy na scenach ICE Kraków

Strefa expo, live chat i networking online

Dedykowane sesje Q&A

Pokoje online na spotkania

Publiczność w ICE Kraków w liczbie dozwolonej prawem

Na Open Eyes Economy Summit zapraszani są praktycy, teoretycy, reformatorzy, wizjonerzy, którzy pokazują, z czym się zmagają, co już zrobili i do czego dążą. Podczas dotychczasowych edycji OEES wystąpiło niemal 500 mówców.

Program Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości



PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA 2020

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI

17.00 - 18.00 Debata rektorów o przyszłości

Moderator: prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie & Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu, Geberit Polska; współzałożyciel Stowarzyszenia im. St. Wyspiańskiego

prof. dr hab. Jacek Popiel - rektor, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur - rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Segda - rektor, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

19.00 - 20.00 Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią nam o nas samych oraz o naszej przyszłości?

Moderator: Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu, Geberit Polska; współzałożyciel Stowarzyszenia im. St. Wyspiańskiego

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mateusz Borowy - artysta, finalista SSW 2019

Paulina Donicz - lekarka, finalistka SSW 2019 Kraków

Krzysztof Głuchowski - Dyrektor, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie; Prezes, Stowarzyszenie im. St. Wyspiańskiego

Aleksandra Kozłowska - architektka; finalistka SSW 2019 Poza Kraków

Agnieszka Pałka - studentka, przedsiębiorca; laureatka SSW 2020 Kraków

Szymon Zakrzewski - artysta; laureat SSW 2020 Kraków

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

SESJA INAUGURACYJNA

10.00 - 10.15 Oficjalne otwarcie Open Eyes Economy Summit 5

10.15 -10.30 Głos: No Going Back. Post-Corona Reconstruction Program

prof. dr hab. Muhammad Yunus - laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2006, założyciel Grameen Bank

10.30 -10.45 Głos: UNESCO Agenda 2030 for Sustainable Development Goals

Irina Bokova - b. Dyrektor Generalna UNESCO

10.45 -11.00 Głos: The value of values. The European way towards a digital and green future

Johannes Hahn - Komisarz KE ds. budżetu i administracji

11.00 -11.15 Głos: Zasada solidarności jako recepta na rozwój miast-idea i praktyka

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska

11.15 - 11.30 Głos: The World’s New Divisions

prof. dr hab. Michael Ignatieff - President and Rector, Central European University (CEU)

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa





WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

FIRMA-IDEA: CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

patronat merytoryczny nad ścieżką: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

12.00 - 12.15 Głos: Striking the balance between AI productivity and a human centered approach? Considering questions of ethics and bias

prof. dr hab. Lucy Taksa - Macquarie University w Sydney

12.15 - 12.30 Głos: Co po AI BOOM? Naturalizacja sztucznej inteligencji

prof. AKL dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Akademia Leona Koźmińskiego

12.30 - 13.30 Sesja inspiracyjna: Jak zmieni nas sztuczna inteligencja?

Moderator: Tomasz Stawiszyński - eseista, publicysta

dr Paweł M. Boguszewski - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Emilia Kaczmarek - Uniwersytet Warszawski

dr Michał Kosiński - Stanford Graduate School of Business

prof. dr hab. Susanna Lindberg - Helsinki Collegium for Advanced Studies

13.30 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: Czy sztuczna inteligencja może być mądrzejsza od człowieka?

Uczestnicy: prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski - Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet Śląski w Katowicach

vs prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Szkoła Główna Handlowa

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Wszędzie i każdy? O granicach sztucznej inteligencji

Moderator: dr inż. Krzysztof Kluza - Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Włodzisław Duch - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Justyna Pawlak-Mihulka - Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Mariusz Sołtysik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sławomir Soszyński - Wiceprezes Zarządu, CIO, ING Bank Śląski

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 17.30 Sesja specjalna: Wpływ kryzysu COVID na gospodarkę. Szanse firm i ekonomia wartości

Moderator: dr Sławomir Dudek - Główny Ekonomista, Pracodawcy RP

Dominika Bettman - Prezeska Zarządu, Siemens Polska

Michał Dybuła - Główny Ekonomista, BNP Paribas

prof. dr hab. Peter Eigen - założyciel I b. przewodniczący, Transparency International

Robert Kowalski - Uniwersytet Stanforda, Stanford GSB

Pavel Nartov - Narxoz Univeristy

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

MIASTO-IDEA: SOLIDARNI W ROZWOJU

patronat merytoryczny nad ścieżką: Miasto Gdańsk

12.00 - 12.15 Głos: Social sciences need democracy. But why democracy should need social sciences?

prof. dr hab. Michel Wieviorka - Dyrektor, Centrum Analiz Socjologicznych i Interwencji

12.15 - 12.30 Głos: Small towns fighting long term decline. Challenges and opportunities to create inclusive and sustainable communities

dr Hans Schlappa - Uniwersytet Hertfordshire

12.30 - 13.30 Sesja inspiracyjna: Solidarny rozwój w czasach próby. Kto ma prawo do dobrej jakości życia?

Moderator: dr Jacek Kołtan - pełnomocnik Dyrektora ds. merytorycznych, Europejskie Centrum Solidarności

dr Magdalena Adamowicz - posłanka do Parlamentu Europejskiego, Uniwersytet Gdański

Konrad Ciesiołkiewicz - Prezes Zarządu, Fundacja Orange; Przewodniczący, Komitet Dialogu Społecznego KIG

prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata Jacyno - Uniwersytet Warszawski

13.30 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: "Solidarna demokracja" czy "wojna plemion"? Jak projektować przyszłość w sytuacji konfliktu wartości?

Uczestnicy: Piotr Trudnowski - Prezes Zarządu, Klub Jagielloński vs dr Anna Strzałkowska - Uniwersytet Gdański

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Centrum nie chce zauważać, peryferia nie chcą milczeć? O solidarności terytorialnej

Moderator: red. Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk - dziennikarka

Jerzy Muzyk - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Jacek Kostka - burmistrz Górowa Iławeckiego

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 17.15 Sesja specjalna: Solidarność klimatyczna

Moderator: dr Grzegorz Jasiński - dziennikarz, RMF FM

Izabela Van den Bossche - Dyrektor ds. komunikacji, Fortum Power and Heat

Agata Czachórska - Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail

Mirosław Proppé - Prezes Zarządu, WWF Polska

Rafał Sonik - rajdowiec; Prezes, Stowarzyszenie Czysta Polska

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

MARKA - KULTURA: ANTROPOCEN - ZARZĄDZANIE ŚWIATEM

12.00 - 12.15 Głos: Zielone państwo dobrobytu. Nowa gospodarka w dobie kryzysu klimatycznego

Hajnalka Schmidt - Dyrektor Operacyjna na Europę Środkową i Wschodnią, Greenpeace International

12.15 - 12.30 Głos: What is the role of culture and institutions for a value-based economy?

prof. dr hab. Michael Roos - Uniwersytet Ruhry w Bochum

12.30 - 13.30 Sesja inspiracyjna: Antropocen czy symbiocen?

Moderator: Edwin Bendyk - Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

prof. dr hab. Ewa Bińczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski - Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kamil Mirowski - Kierownik ds. Public Affairs & Sustainability, Grupa Żywiec S.A.

13.30 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: W drodze do symbiocenu? Pesymistka i optymista o przyszłości ludzkości

Uczestnicy: prof. dr hab. Krystian Jażdżewski - Warsaw Genomics vs Olga Brzezińska - Prezes Zarządu, Fundacja Miasto Literatury; Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Nowe menu na nowe czasy. Jakie będą konsekwencje globalnej zielonej rewolucji w kuchni?

Moderator: Ewa Wachowicz - dziennikarka i prezenterka telewizyjna

Basia Ritz - Head Chef i właścicielka, Restauracja Ritz; pierwsza polska Masterchef

Michał Siwek - Dyrektor, Departament Międzynarodowy Hub Food and Agri, BNP Paribas

dr inż. Justyna Szymani - Dyrektor, Dział Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej, Jeronimo Martins Polska

Kaj Török - CRO & CSO, MAX Burgers

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 17.30 Sesja specjalna: Transformacja energetyczna Polski z pespektywy just transition

Moderator: prof. dr hab. Joanna Kulczycka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jerzy Buzek - poseł i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

dr Henryk Czubek - Kierownik, Zespół ds. UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Wiedniu; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Marian Łyko - Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie

dr Sandra Piesik - Dyrektor, 3 ideas B.V. Amsterdam

Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

SESJA PLENARNA

17.30 - 17.45 Głos: Growth is Dead, Long Live the Economy!

dr Timothée Parrique - Université Clermont Auvergne

17.45 - 18.45 Sesja: Przyszłość kapitalizmu. Człowiek - środowisko - rynek

Moderator: Edwin Bendyk - Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Brunon Bartkiewicz - Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

prof. dr hab. Paul H. Dembinski - Observatoire de la Finance

prof. dr hab. Gesine Schwan - rektor, Humboldt-Viadrina School of Governance w Berlinie



WTOREK, 17 LISTOPADA 2020

POTYCZKI

12.00 - 12.40 Potyczka: Czy polski złoty wiek będzie dalej trwać?

Uczestnicy: dr hab. Marcin Piątkowski - Starszy Ekonomista, Bank Światowy; Profesor Akademii Leona Koźmińskiego vs Marek Tatała - Wiceprezes Zarządu, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

moderatorka: Zuzanna Szott - studentka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

12.50 - 13.30 Potyczka: Czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie w roku 2020?

Uczestnicy: prof. UŚ dr hab. Marek Migalski - Uniwersytet Śląski w Katowicach vs Łukasz Warzecha - dziennikarz, publicysta, "Do Rzeczy", "Rzeczpospolita"

moderator: Maciej Łazor - Przewodniczący Regionu Małopolska, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci; student, Uniwersytet Jagielloński

14.15 - 14.55 Potyczka: Jak wzmacniać wspólne wartości w instytucji państwowej?

Uczestnicy: Szymon Ziobrowski - Dyrektor, Tatrzański Park Narodowy vs Sylwia Hull-Wosiek - Development Manager, Concordia Design

moderator: Ryszard Szlosarek - założyciel Agencji ZETKI; student, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

ŁAD MIĘDZYNARODOWY

10.00 - 10.15 Głos: World economy after the pandemic

Martin Raiser - Dyrektor Regionalny na Chiny, Mongolię i Koreę, Bank Światowy

10.15 - 10.30 Głos: Multilateralizm a ład międzynarodowy

dr Patrycja Sasnal - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

10.30 - 10.45 Głos: The Future of Welfare in a Global Europe

prof. dr hab. Bernd Marin - European Bureau for Policy Consulting and Social Research; Institute for Human Sciences IWM Vienna

10.45 - 11.00 Głos: Financing for water

prof. dr hab. Guy Alaerts - IHE Delft Institute for Water Education

11.00 - 11.15 Głos: Can we survive without forests? #Together4Forests

Mauricio Voivodic - Prezes Zarządu, WWF Brazylia

11.15 - 11.30 Głos: European solidarity as never seen before

Luca Jahier - b. Przewodniczący, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa





ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

FIRMA-IDEA: UWSPÓLNIANIE ZASOBÓW I DOBRA WSPÓLNE

patronat merytoryczny nad ścieżką: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

12.00 - 12.05 Wprowadzenie

Michał Komar - Wiceprezes, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

12.05 - 12.20 Głos: Social Cooperation and Social Innovation - A Critical Approach to Commoning and the Governance of the Commons

prof. dr hab. Robert Jessop - Lancaster University

12.20 - 12.35 Głos: How Commoning Can Change Everything

Silke Helfrisch - Commons Strategies Group

12.35 - 13.35 Sesja inspiracyjna: Kultura się liczy, ale jak? Rozmowa twórców, pośredników i użytkowników

Moderator: dr Alek Tarkowski - Prezes Zarządu, Fundacja Centrum Cyfrowe

Grzegorz Belica - lider maker movement - ruchu wytwórców

dr Miłosz Bembinow - kompozytor, dyrygent; Wiceprzewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Anna Laskowska - Dyrektor Zarządzająca, Sony/ATV Music Publishing

Marcin Olender - Manager ds. Polityk Publicznych, Google

13.35 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: Własność czy pożytek?

Uczestnicy: prof. dr hab. Jan Sowa - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie vs Jacek Giedrojć - Warsaw Equity Group

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Granica między własnością a wartością

Moderator: dr Maciej Kawecki - dziekan, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

prof. dr hab. Jan Błeszyński - Uniwersytet Warszawski

Kamila Bondar - Prezes Zarządu, Fundacja Sztuki Polskiej ING

prof. dr hab. Andreas Bieler - University of Nottingham

prof. dr hab. Alexandros Kioupkiolis - Aristotle University

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 16.25 Głos: Kapitalizm kognitywny a uwspólnianie

Rafał Kownacki - CISAC Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów

16.25 - 17.25 Sesja specjalna: Czy dysponujemy pełnym instrumentarium uwspólniania?

Moderator: Tomek Lipiński - muzyk; Członek zarządu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego

Krzysztof Lewandowski - Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

prof. US dr hab. Dorota Sokołowska - Uniwersytet Szczeciński

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

MIASTO-IDEA: ARCHITEKTURA I ADAPTACJA MIAST DO ZMIAN KLIMATU

patronat merytoryczny nad ścieżką: Architektura i Biznes

12.00 - 12.15 Głos: The importance of multiplicity in architectural design

Nathalie de Vries - architektka i urbanistka; współzałożycielka MVRDV

12.15 - 12.30 Głos: 200 100 50 20 10

prof. Dietmar Eberle - architekt

12.30 - 13.30 Sesja inspiracyjna: Architektura na nowe czasy

Moderator: Małgorzata Tomczak - Redaktor Naczelna, Architektura i Biznes

Mariusz Kondraciuk - Dyrektor Smart Infrastructure, Siemens Polska

Simone De Iacobis oraz Małgorzata Kuciewicz - Grupa Projektowa CENTRALA

dr inż. arch. Agata Twardoch - Politechnika Śląska

13.30 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: Dlaczego architekci przyczyniają się do zmian klimatu?

Uczestnicy: Robert Konieczny - KWK PROMES vs Bartłomiej Kisielewski - Horizone Studio

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Zielono mi! O adaptacji miast do zmian klimatu

Moderator: prof. KAAFM dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Członek Rady Programowej OEES

Jacek Ławrecki - Dyrektor ds. komunikacji, Fortum Power and Heat

Agnieszka Kalinowska-Sołtys - Wiceprezeska ds. środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kacper Kępiński - Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Aldo Vargas-Tetmajer - Koordynator Krajowego Punktu URBACT, Związek Miast Polskich

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 16.25 Premiera Raportu Water City Index 2020

16.25 - 17.30 Sesja specjalna: Empatyczne przywództwo - zarządzanie przez wartości

Moderator: dr Barbara Stepnowska - Dyrektor MBA, Politechnika Gdańska

Ad Faasse - Business Unusual

Przemysław Gdański - Prezes Zarządu, BNP Paribas

Tomasz Jabłoński - Prezes Zarządu, Grupa Blix

Ewa Sowińska - Partner, ESO Audit





ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

MARKA - KULTURA: EDUKACJA - NOWA GENERACJA

patronat merytoryczny nad ścieżką: Miasto Kraków

12.00 - 12.15 Głos: Finland. A country where education comes first

Johanna Hulkko - Ministerstwo Edukacji i Kultury Finlandii

12.15 - 12.30 Głos: Rambit kontra Overwatch. Samo życie, czyli edutainment w praktyce

Maria i Mateusz Zmyślony - OEE, Grupa Eskadra

12.30 - 13.30 Sesja inspiracyjna: Można inaczej. O edukacji bez irytacji

Moderator: Mateusz Mielczarek - Stowarzyszenie Polska 2050; student, Uniwersytet w Utrechcie

Oktawia Gorzeńska - Akademia Przywództwa Edukacyjnego

Anna Grąbczewska - Prezes Zarządu, Fundacja Uniwersytet Dzieci

Arkadiusz Mierzwa - Dyrektor ds. Komunikacji, Jeronimo Martins Polska

Magdalena Sroka - Prezeska Zarządu, Alvernia Planet

13.30 - 14.15 Przerwa lunchowa

14.15 - 14.45 Potyczka: OK boomer, czyli metody stare i nowe

Uczestnicy: Przemysław Staroń - Nauczyciel Roku 2018; nominowany do Global Teacher Prize 2020 vs Zuzanna Karcz - licealistka, IV Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Kobiety w edukacji, w kulturze, w natarciu

Moderator: Magdalena Kicińska - Redaktor Naczelna, "Pismo. Magazyn Opinii"

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - posłanka na Sejm IX kadencji, działaczka społeczna

prof. SWPS dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Marta Frej - malarka, ilustratorka i animatorka kulturalna

Helene Granqvist - Women in Film and Television International

15.45 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 17.30 Sesja specjalna: Biznes, który nie umie się zmienić

Moderator: dr Bartłomiej Biga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady Programowej OEES

Rafał Benecki - Główny Ekonomista, ING Bank Śląski

dr Ewa Radomska - Uniwersytet Pedagogiczny, Koordynatorka Programu "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu"

Przedstawiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu*

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

SESJA ZAMKNIĘCIA

17.30 - 17.45 Ceremonia wręczenia Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vicenza

Gospodarz ceremonii: Robert Piaskowski - pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury

Laudacja: Krzysztof Gierat - Dyrektor, Krakowski Festiwal Filmowy

Wręczenie Nagrody: Dominik Jaśkowiec - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Wystąpienie laureata: Oleg Sencow - ukraiński reżyser filmowy, prozaik, pisarz, aktywista społeczny

17.45 - 18.00 Głos: "Miejsca obecności". O duchu obywatelskim

prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.00 - 18.15 Głos: Przyszłość bez demokracji. Obywatelskie dylematy z (nie tylko) gdańskiej perspektywy

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Uniwersytet Gdański

18.15 - 18.30 Podsumowanie

prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

POTYCZKI

12.00 - 12.40 Potyczka: Jaka demokracja?

Uczestnicy: prof. dr hab. Jan Hartman - Uniwersytet Jagielloński vs prof. dr hab. Antoni Dudek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

moderator: Mateusz Zawistowski - account executive, Agencja ZETKI; student, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

12.50 - 13.30 Potyczka: Quo vadis, Europo? Unia wartości czy Unia interesów?

Uczestnicy: prof. UG dr hab. Tomasz T. Koncewicz - Uniwersytet Gdański; 2019 Fernand Braudel Fellow, European University Institute vs mec. Tomasz Wardyński - Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

moderator: Marianna Mowczko - studentka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.15 - 14.55 Rozmowa: Artysta zmienia świat

Maria Anna Potocka - Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz Paweł Althamer - rzeźbiarz, performer

15.00 - 15.40 Potyczka: Jak sfinansować zieloną transformację w Polsce z Funduszu Odbudowy UE?

Izabela Zygmunt - CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć vs Tomasz Gibas - doradca ds. ekonomicznych; Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce