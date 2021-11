Ocieplenie klimatu to zła wiadomość dla narciarzy, co najmniej z trzech powodów. Pierwszy i najważniejszy powód to oczywiście topnienie lodowców i malejąca ilość dostępnego w zimie śniegu. Drugi, to reakcja kurortów narciarskich. Wygląda na to, że zaczynają się już coraz bardziej poważnie rozglądać za innymi sposobami zarabiania pieniędzy. Ankietowe badania wskazują ponadto, że nawet 70 procent osób odwiedzających kurorty deklaruje zamiar wracania w te miejsca w innych celach, niż jazda na nartach. Piszą o tym na łamach czasopisma "Geography" badaczki ze Staffordshire University. Jeśli to się potwierdzi, stacje narciarskie będą czuły mniejszą presję, by przygotowywać trasy zjazdowe za wszelką cenę.

REKLAMA