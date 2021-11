W 31 średnio i wysoko uprzemysłowionych krajach świata pandemia Covid-19 doprowadziła w ubiegłym roku do utraty 28 milionów spodziewanych lat życia - pisze na łamach czasopisma "The BMJ" międzynarodowy zespół naukowców, pod kierunkiem badaczy z University of Oxford. Wśród najbardziej dotkniętych skutkami pandemii krajów jest niestety Polska. W tragicznych statystykach wyprzedzają nas tylko Rosja, Bułgaria, Litwa i Stany Zjednoczone. Spadek średniej długości życia był w zdecydowanej większości krajów silniejszy dla mężczyzn, niż dla kobiet, w Polsce wyniósł przeciętnie 1,36 roku.

