O tym, że mężczyźni rozmawiając z atrakcyjną kobietą obniżają głos, wiadomo od dawna. Efekt wydaje się naturalny i wyraźnie zmierza do tego, by sprawiali wrażenie bardziej męskich. Najnowsze wyniki badań pokazują, że w przypadku kobiet jest podobnie, też zmieniają głos i - co tym razem zaskakuje - też go obniżają. Badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu piszą na łamach czasopisma "Proceedings of the Royal Society B", że strategia okazuje się skuteczna. Mężczyznom owo obniżanie głosu przez kobiety najwyraźniej odpowiada.

Zdj. ilustracyjne /Pixabay

