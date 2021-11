Nie żyje amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor pochodzenia włoskiego Pat Martino. Muzyk zmarł w Filadelfii w wieku 77 lat.

Martino już w wieku 15 lat grał jako zawodowy muzyk i szybko stał się jednym z najlepszych gitarzystów jazzowych. W latach 60. i 70. XX wieku uczestniczył w wielu sesjach nagraniowych jako muzyk studyjny, ale nagrywał również pod swoim własnym nazwiskiem.

Artysta zaczął chorować już w latach 80. - wykryto u niego tętniaka, który na kilka lat pozbawił go możliwości nagrywania kolejnych płyt. Martino do muzyki powrócił w 1987 roku. Koncertował też w Polsce.



Od 2018 roku muzyk cierpiał na przewlekłą chorobę układu oddechowego. Od tamtej pory oddychał przy pomocy tlenu i nie był w stanie grać na gitarze.



W 2004 roku czytelnicy Downbeat Magazine wybrali go Gitarzystą Roku. Pod koniec życia założył własną wytwórnię płytową APM Records.