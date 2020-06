W wieku 84 lat w Nowym Jorku zmarł pochodzący z Bułgarii artysta-abstrakcjonista Christo (Jawaszew). To on wraz z żoną Jeanne-Claude w 1985 roku "opakował" paryski Pont Neuf, a 10 lat później budynek Reichstagu w Berlinie.

Christo zmarł w wieku 84 lat / KARL MATHIS / PAP/EPA

Christo Władimirow Jawaszew urodził się 13 czerwca 1935 roku w Bułgarii. Tego samego dnia w Maroku przyszła na świat Jeanne-Claude Denat de Guillebon, z którą od 1958 roku zmarłego artystę połączyły więzy małżeńskie oraz wspólne projekty artystyczne. Przyniosły one małżonkom światową sławę.

W swej działalności Christo i Jeanne-Claude łączyli koncepcje land-artu (sztuka ziemi)oraz tzw. sztuki ubogiej. Największy rozgłos przyniosły im tzw. emballage, polegające na pokrywaniu olbrzymimi płachtami z materiału lub kolorowej folii elementów krajobrazu oraz słynnych budowli.

Na początku Christo wraz z żoną zajmowali się opakowywaniem niewielkich gabarytowo przedmiotów, takich jak maszyna do pisania czy telefon. Od 1969 roku zaczęli opakowywać elementy wielokrotnie większe. W tym właśnie roku małżonkowie pokryli kolorowymi płachtami 2 km skalistego wybrzeża w Australii. Trzy lata później, w 1972 roku Christo zrealizował projekt polegający na przedzieleniu słynnego wąwozu w stanie Kolorado poprowadzoną między skalnymi ścianami kurtyną o wysokości 60 m i długości 420 m.

W 1985 roku Christo i Jeanne-Claude opakowali najstarszy z paryskich mostów - Pont Neuf.

W 1995 roku ich uwagę przyciągnął budynek Reichstagu w świeżo zjednoczonym Berlinie.

Christo z żoną przed makietą "opakowanego" Reichstagu / PEER GRIMM / PAP/EPA



Wśród głośnych projektów Christo było też otoczenie różowym materiałem 11 wysp Surrounded Islands w Zatoce Biscayne niedaleko Miami. Ostatnimi zrealizowanymi projektami zrealizowanymi za życia artystów były Pływające keje w jeziorze Iseo we Włoszech oraz Mastaba w londyńskim Hyde Parku.

Pływające keje w jeziorze Iseo we Włoszech / FILIPPO VENEZIA / PAP/EPA

Działania te zmarły artysta opisywał w kategoriach przeciwstawiania pozoru najgłębszej istocie wybranego obiektu. Wyrwanie go z dotychczasowej, codziennej funkcji - poprzez opakowanie - pozwalało ukazać "prawdziwy obraz przedmiotu". W ocenie artysty było to wyzwanie rzucone społeczeństwu konsumpcyjnemu i "wyjściem ze sztuką do ludzi, którzy nigdy nie odwiedzają muzeów"

Ostatnim projektem zrealizowanym zgodnie z wolą artysty będzie opakowanie w 2021 roku Łuku Tryumfalnego w Paryżu - "L'Arc de Triomphe Wrapped".