Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kacperczyk, czyli Męskie Granie Orkiestra 2024, nagrali utwór „Wolne Duchy”, promujący tegoroczną, 15. już, edycję kultowej trasy Męskie Granie, która rozpocznie się 28 czerwca. Piosence towarzyszy teledysk, w którym monumentalne głowy artystów przemierzają Polskę, od Zakopanego po Gdańsk.

/ Materiały prasowe

Zwiastujący 15. edycję koncertów singiel "Wolne Duchy", to kolejny utwór, który dołączy do kolekcji kultowych singli Męskiego Grania. Piosenka to przedsmak wciąż owianego tajemnicą programu imprezy.

"Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą, tańczą wolne duchy w noc jak dzieło sztuki" - śpiewają członkowie tegorocznej Męskie Granie Orkiestry.

Ten wers doskonale oddaje atmosferę samej trasy i to, co myślą o niej artyści, niejednokrotnie nazywając ją "kolonią". Tym razem na swój wakacyjny turnus wyruszy wyjątkowy skład - Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kacperczyk. Tego lata w Męskie Granie Orkiestrze pojawią się jeszcze: Bartek Królik, Tomasz Brzozowski, Szymon Paduszyński, Kacper Stolarczyk i Jerzy Markuszewski.

Świętujemy 15 lat w trasie wyjątkowym teledyskiem. W podróż po Polsce zabiorą Was artyści tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Jest to hołd dla wszystkich, którzy od 15 lat dzielą z nami pasję do muzyki i współtworzą z nami Żywiec Męskie Granie. Tegoroczny teledysk odzwierciedla naszą wspólną drogę, a my dziękujemy artystom, fanom i wszystkim, którzy są z nami w trasie od 15 lat - przekazała w oficjalnym komunikacie Dorota Nowakowska-Postolko, managerka marki Żywiec.

Tego lata muzycy Męskiego Grania odwiedzą: Żywiec (28-29 czerwca, Amfiteatr Pod Grojcem), Szczecin (12-13 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Gdańsk (19-20 lipca, Polsat Plus Arena), Poznań (26-27 lipca, Park Cytadela), Wrocław (2-3 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (9-10 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (23-24 sierpnia, Fort Wola - Letnia Strefa Progresji). Wzorem lat poprzednich koncerty będą odbywały się w piątki i soboty.