Nagroda dla gwiazdy młodego pokolenia. Film o wybitnych tenisistkach z Willem Smithem w roli ich ojca. Nagradzane na świecie filmy na festiwalu Transatlantyk w Warszawie. I Boska Komedia, czyli święto teatru w Krakowie. Zapowiadamy najciekawsze kulturalne premiery nadchodzącego tygodnia.

Will Smith na premierze filmu "King Richard. Zwycięska rodzina". / Ian West / PAP/EPA

NAGRODA CYBULSKIEGO

Maria Dębska, Magdalena Koleśnik, Tomasz Ziętek, Piotr Trojan, a może Tomasz Włosok? W poniedziałek 29 listopada dowiemy się, kto zdobędzie Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za ten sezon. To wyróżnienie dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością, nie skończyli jeszcze 35 lat i wyróżnili się zagranymi w ostatnim roku rolami. Maria Dębska nominowana jest za nagrodzoną w tym roku na festiwalu w Gdyni rolę Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks". Szansę na nagrodę ma również Magdalena Koleśnik, której rola trenrki fitness w "Sweat" Magnusa von Horna przyniosła już m.in. nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na ubiegłorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Finalistami nagrody Cybulskiego zostali również Tomasz Ziętek, doceniony za rolę młodego milicjanta Roberta w "Hiacyncie" Piotra Domalewskiego oraz Tomasz Włosok za rolę młodego muzyka Roberta w "Piosenkach o miłości" Tomasza Habowskiego. Nominowany jest też Piotr Trojan, który w "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy" Jana Holoubka zagrał mężczyznę niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia. Szefową tegorocznego jury jest reżyserka Joanna Kos-Krauze.

FILMOWY TRANSATLANTYK

W środę 1 grudnia w warszawskim KinoGramie zacznie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk. W programie są m.in filmy nagradzane na festiwalach w Cannes, Berlinie i Wenecji. Twórca i dyrektor Transatlantyku Jan A.P. Kaczmarek użyczył KinoGramowi statuetkę Oscara, którą otrzymał w 2005 r. za muzykę do filmu "Marzyciel". Hasło tegorocznej edycji to "Czas nagród". Festiwal zacznie się pokazem filmu "Belfast" Kennetha Branagha, a zakończy projekcją filmu "Punkt wrzenia" Philipa Barantiniego. W programie są też pokazy zdobywcy Złotej Palmy w Cannes "Titane" Julii Ducournau, uhonorowanego Złotym Niedźwiedziem w Berlinie "Niefortunnego numerku lub szalonego porno" Radu Jude i laureata Złotego Lwa z Wenecji "Zdarzyło się" Audrey Diwan. Festiwal Transatlantyk potrwa do niedzieli 5 grudnia.

KING RICHARD: ZWYCIĘSKA RODZINA W KINACH

W filmie "King Richard. Zwycięska rodzina" Will Smith gra Richarda Williamsa, ojca sióstr Venus i Sereny, jednych z najlepszych tenisistek w historii. To obraz oparty na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o tym, jak dzięki determinacji ojca - córki - trafiły na najsłynniejsze korty świata. Richard napisał 78-stronicowy plan na całą ich karierę, zanim jeszcze się urodziły. W dzieciństwie córek ignoruje lekceważące uwagi białych komentatorów i trenerów, namawia Venus i Serenę do przekraczania kolejnych fizycznych i mentalnych barier. To bardzo emocjonalna opowieść. "Ja nie płakałam na filmie. Ja płakałam już, gdy czytałam scenariusz" - mówiła na premierze Venus Williams. W filmie, który wyreżyserował Reinaldo Marcus Green główne role grają Will Smith, Jon Bernthal, Dylan McDermott, Saniyya Sidney i Demi Singleton. W piątek 3 grudnia trafi do polskich kin.

TEATRALNA BOSKA KOMEDIA

Jan Klata, Wojciech Faruga, Maja Kleczewska, Weronika Szczawińska, Małgorzata Wdowik to tylko część reżyserów, którzy pokażą swoje spektakle na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia, który w piątek 3 grudnia zacznie się w Krakowie. W programie 14 edycji festiwalu są też m.in spektakle dyplomowe młodych aktorów, teatralne opowieści o aktualnych tematach oraz zupełnie nowe interpretacje znanych dzieł. W sumie podczas całego festiwalu zobaczymy ponad 30 spektakli. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu jest "Post tenebras lux", czyli "Po ciemności światło". Festiwal potrwa od 3 do 12 grudnia.