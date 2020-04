The Rolling Stones opublikowali nową piosenkę, pierwszą od ośmiu lat. "Living In A Ghost City" opowiada o życiu w izolacji, które powoduje pandemia koronawirusa.

Mick Jagger / GIORGIO VIERA / PAP/EPA

Dzięki za wasze wiadomości. To wiele dla nas znaczy, że cieszycie się muzyką. Przygotowaliśmy dla was kolejny kawałek. Mamy nadzieję, że wam się spodoba - powiedział Mick Jagger w opublikowanym w mediach społecznościowych wideo, które towarzyszy premierze utworu.

Piosenka opowiada o przygnębieniu towarzyszącemu życiu w izolacji. "I'm a ghost living in a ghost town" ("Jestem duchem żyjącym w mieście duchów") - brzmi pierwszy wers piosenki. "Life was so beautiful but then we all got locked down" ("Życia było takie piękne, ale później zostaliśmy zamknięci") - śpiewa w dalszym tekście zespół.

Prace nad utworem The Rolling Stones zaczęli w zeszłym roku w Londynie i Los Angeles, ale zakończyli podczas trwającej obecnie izolacji.