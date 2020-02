W sieci ukazał się jeden z najbardziej oczekiwanych zwiastunów filmowych tego roku. To teaser nowego obrazu Wesa Andersona - "The French Dispatch".

Akcja nowego filmu Wesa Andersona toczy się we Francji lat 50. Zdjęcia były kręcone przede wszystkim w Paryżu, a także w Angouleme.



Na razie nie wiadomo za dużo na temat fabuły. Film opowie o pracy paryskiego oddziału amerykańskiej gazety w latach 50. XX wieku. Jak powiedział Anderson, ma to być "list miłosny do dziennikarzy" - informuje Onet.

Jedno jest pewne: słynący z pięknych, bajkowych kadrów Wes Anderson i tym razem stworzył obraz wysmakowany pod kątem wizualnym:





W nowym filmie Wesa Andersona zobaczymy m.in. Billa Murraya, Tildę Swinton i Frances McDormand, a także Timothée Chalameta, Adriana Brody'ego i Saoirse Ronan.



Wes Anderson to amerykański reżyser, tworzący kino autorskie, wyróżniający się ekscentrycznym stylem. Został nagrodzony m.in. Srebrnym Niedźwiedziem - Grand Prix Jury na 64. MFF w Berlinie w 2014 roku za film "Grand Budapest Hotel" oraz Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego reżysera za "Wyspę psów" w 2018 roku. Był sześciokrotnie nominowany do Oscara.