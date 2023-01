Targi Książki w Tajpej, których Polska jest gościem honorowym. Polska premiera filmu z aktorem nominowanym w tym roku do Oscara. Słynna "Opera za trzy grosze" w nowej wersji. Sprawdźcie, jak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Paul Mescal - aktor nominowany do Oscara za rolę w filmie "Aftersun" / AA/ABACA / PAP/Abaca

Targi Książki w Tajpej

Od 31 stycznia trwać będzie Międzynarodowa Wystawa Książek w Tajpej. Polska weźmie udział w tym wydarzenie jako gość honorowy. To będzie okazja do prezentacji nie tylko polskiej literatury, ale także kultury.

W programie są spotkania z polskimi twórcami, wystawa ilustracji dziecięcej, koncert, warsztaty dla najmłodszych czy degustacja polskich potraw.

Taipei International Book Exhibition TIBE to jedna z najważniejszych tego rodzaju imprez na Dalekim Wschodzie. Co ważne, skierowana jest głównie do czytelników, choć odbywają się również wydarzenia dla wydawców.

Głównym organizatorem polskiej prezentacji jest Instytut Książki, przy wsparciu Biura Polskiego w Tajpej i Instytutu Adama Mickiewicza. Z tajwańską publicznością spotkają się już tłumaczeni na język chiński tradycyjny pisarze: Andrzej Sapkowski i Witold Szabłowski, a także znani na miejscu ilustratorzy: Piotr Socha i Marianna Oklejak. W wydarzeniu weźmie także udział Stanisław Łubieński, którego "Książka o śmieciach" na targach będzie miała swoją premierę. Polską poezję reprezentować będzie Marzanna Bogumiła Kielar, a komiks - Bartosz Sztybor.

Na Taipei International Book Exhibition TIBE pojawi się także autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych Rafał Kosik. Targi potrwają do do 5 lutego.

"Aftersun" w kinach

Wideo youtube

W tym roku do Oscara w kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy nominowany jest 26-letni Irlandczyk Paul Mescal. Zachwycił członków Akademii Filmowej rolą młodego, wrażliwego i zagubionego ojca, który wyjeżdża ze swoją 11-córką na wakacje do tureckiego kurortu.

"Aftersun" został uznany przez redakcje "The Guardian", "IndieWire" oraz "Sight and Sound" za najlepszy film roku. Szkocka reżyserka Charlotte Wells, dla której jest to pełnometrażowy debiut, napisała też scenariusz, oparty na jej własnej historii.

Mescalowi partneruje na ekranie 11-letnia debiutantka Frankie Corio. Grają razem ojca i córkę, którzy podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Ta opowieść o dojrzewaniu i o byciu sobą w relacji dziecka z rodzicem na ekrany polskich kin wejdzie 3 lutego. Trwają już pokazy przedpremierowe.

"Opera za trzy grosze" w Starym Teatrze

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie na 3 lutego przygotowuje premierę "Opery za trzy grosze" Bertolta Brechta i Kurta Weilla. Spektakl w reżyserii Niemca Ersana Mondtaga.

Reżyser, jak pisze Thomas Peter Goergen na stronie teatru "sięga w głąb koszmaru kryjącego się pod powierzchnią tej szykownej, nietuzinkowej sztuki. Koszmaru wszechobecnego w świecie, w którym 97% dóbr jest w posiadaniu 3% społeczeństwa. Gdzie zwykli ludzie są eksploatowani przez dyktatorów, traktowani jak towar, zastraszani. Gdzie filantropi szykują bunkry na czas apokalipsy, a system, niczym zombie, chciałby pożreć wszystko. Mondtag przedstawia ten koszmar w sposób tak wyrazisty i mroczny, że powstaje nadzieja, iż obudzimy się zdumieni i ujrzymy samych siebie takimi, w jakich nie przestawał wierzyć Brecht: nie jako konkurentów walczących o pozycję i szukających ofiary. Ale jako ludzkie istoty pomagające sobie nawzajem". To będzie spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych.