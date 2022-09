Wiadomo, kto zagra księcia Williama i księżną Kate w szóstym sezonie serialu "The Crown". Jak poinformował portal Deadline, produkcja zdecydowała się zaangażować do tych ról dwóch aktorów i jedną aktorkę. Cała trójka to debiutanci.

Książe William i księżna Kate / Frank Augstein / PAP/PA Serial "The Crown" to jeden z największych hitów na Netflixie. Jest oparty na historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Piąty sezon "The Crown" ma platformie Netflix ma się pojawić w listopadzie. Wiadomo jednak, że produkcja serialu już pracuje nad kolejną, szóstą serią. Zdjęcia do tej części mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Portal deadline.com poinformował, że udało się rozstrzygnąć, kto zagra księcia Williama i księżną Kate. Do tych ról zdecydowano się zaangażować dwóch aktorów i jedną aktorkę. 16-letni Rufus Kampa wcieli się w 15-letniego Williama, natomiast Ed McVey zagra księcia z czasów wczesnej dorosłości. Z kolei Meg Bellamy będzie grała postać księżnej Kate. Dla całej trójki aktorów będzie to serialowy debiut. Kampa pojawi się w odcinkach, które pokazują, jak brytyjska rodzina królewska poradziła sobie z tragiczną śmiercią księżnej Diany , która w sierpniu 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym. 16-letni aktor - mimo młodego wieku - może pochwalić się bogatym dorobkiem za role sceniczne. Zadebiutował na West Endzie. Wątki fabuły Eda McVeya będą obejmować zaloty Williama do Kate, w tym sposób, w jaki się poznali, gdy oboje studiowali na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. Para pobrała się w 2011 roku. Jak poinformował portal deadline.com, najmniejsze doświadczenie aktorskie z całej trójki ma Meg Bellamy, która zagra księżną Kate. Dotychczas angażowała się ona głównie w amatorskie produkcje. Zobacz również: Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję wygrał konkurs dla artystów w Kolorado

