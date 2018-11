Ponad 100 lat temu w tym miejscu odbyło się wesele, o którym słyszał każdy miłośnik polskiej literatury. Mowa o Rydlówce, gdzie bawili się goście po ślubie Lucjana Rydla i jego żony Jadwigi. Był tam też Stanisław Wyspiański, który to wydarzenie opisał w utworze "Wesele". Chata stoi do dziś.

Bronowice to stara podkrakowska wioska, która zyskała sławę pod koniec XIX wieku. Była to wówczas wieś z niebiesko malowanymi chatami na pagórkach w sadach. Dworek zbudował artysta malarz, Włodzimierz Tetmajer, w 1894 r, cztery lata po ślubie z córką bronowickiego chłopa, Anną Mikołajczykówną. 21 listopada 1900 r. odbyła się zabawy weselna oraz obrzęd oczepin po ślubie Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, najmłodszą siostrą Anny. Wśród weselnych gości przybyłych z miasta obecny był Stanisław Wyspiański, świadek na ślubie przyjaciela. To tu zrodziła się inspiracja do napisania dramatu "Wesele".

Ważnym punktem w tej izbie są drzwi prowadzące do izby tanecznej. Według relacji uczestników wesela, właśnie w tych drzwiach oparty o futrynę stał Stanisław Wyspiański. Przyglądał się osobom, które tańczyły. Być może podsłuchiwał rozmowy, które toczyły się w izbie-scenie. I tym sposobem w jego wyobraźni zaczął powstawać wielki dramat który nazwał: "Weselem" - mówiła radiu RMF FM Małgorzata Palka kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

W budynku znajdziemy takie perełki jak strój panny młodej, czy zabytkowe biurko Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Największym pomieszczeniem jest izba taneczna, czyli to miejsce gdzie odbywały się oczepiny, tańce weselne, oberki, krakowiaki, gdzie furgotały wstążki kolorowe i pawie pióra. Natomiast tzw. izba-scena tak została zrekonstruowana jak wyglądała podczas prapremiery w krakowskim teatrze - opowiadała kustosz Małgorzata Palka.

Obecnie budynek jest pod opieką Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Właśnie zakończył się jego remont. 20 listopada odbędzie się uroczyste otwarcie podczas ceremonii nazywanej "osadzaniem chochoła".

