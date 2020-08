Blake Lively i Ryan Reynolds pobrali się w 2012 roku. Dziś żałują swojego wesela, które zostało zorganizowane na byłej plantacji, gdzie przez ponad 300 lat do pracy wykorzystywano niewolników.

Aktorzy 32-letnia Blake Lively i 43-letni Ryan Reynolds powiedzieli sobie sakramentalne tak w Charleston w Południowej Karolinie w 2012 roku. Konkretnie w miejscu, które nazywa się Boone Hall. To jedna z najstarszych plantacji w Stanach Zjednoczonych, na której przez kilkaset lat wykorzystywano do pracy niewolników. Dziś żałują, że wybrali to miejsce - pisze CNN.

O ich weselu pisano w amerykańskie prasie już w 2018 roku, kiedy Ryan Reynolds pochwalił na Twitterze film "Czarne pantery" i czarnoskórą obsadę filmu. Ktoś wytknął mu, że jest hipokrytą.

Dziś para angażuje się mocno w działalność organizacji broniących praw człowieka. W czerwcu przekazali 200 000 dolarów na rzecz jednej z nich. Rok wcześniej przekazali milion dolarów na rzecz organizacji zajmującej się prawami dzieci imigrantów.