Timothee Chalamet zagra Boba Dylana w filmowej biografii muzyka. Reżyserem będzie, jak pisze "The Hollywood Reporter", James Mangold.

Bob Dylan / STR / PAP/EPA

Film powstanie na bazie książki "Dylan Goes Electric", której autorem jest Elijah Wald. Ma pokazać drogę jaką przebył Dylan od artysty folkowego do rockmana. Scenariusz pisze Jay Cocks.

Bob Dylan będzie producentem wykonawczym filmowej biografii, ma pracować bezpośrednio z Mangoldem oraz Fox Searchlight, która wykupiła prawa do jego muzyki.



James Mangold nakręcił ostatnio film "Le Mans'66", opartą na faktach historię wizjonerskiego amerykańskiego projektanta samochodów Carrolla Shelby’ego i nieustraszonego brytyjskiego kierowcy Kena Milesa. Głównych bohaterów zagrali nagrodzeni Oscarami Matt Damon i Christian Bale.



Timothee Chalamet za rolę w filmie "Tamte dni, tamte noce" w reżyserii Luki Guadagnino dostał nominację m.in. do Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA. W 2019 roku zagrał w filmie "Król" postać króla Henryka V, postać Lauriego Laurence'a w filmie "Małe kobietki" oraz jedną z głównych ról filmie "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Woody'ego Allena.



Kompozytor, autor i poeta Bob Dylan jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej kultury. Jest laureatem Oscara i Złtego Globu za piosenkę "Things Have Changed" z filmu "Cudowni chłopcy" z 2001 roku, a także laureatem Literackiej Nagrody Nobla, którą dostał w 2016 roku.

