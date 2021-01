30 stycznia film "Prime Time", najnowsza produkcja Watchout Studio z Bartoszem Bielenią i Magdaleną Popławską w rolach głównych, będzie miał światową premierę na prestiżowym Sundance Film Festival. Najważniejszy festiwal kina niezależnego potrwa od 28 stycznia do 3 lutego.

Bartosz Bielenia na planie filmu "Prime Time" / Tomasz Kaczor/Watchout Studio / materiały dystrybutora

W filmie "Prime Time" oprócz Bartosza Bieleni i Magdaleny Popławskiej grają Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki, Cezary Kosiński, Monika Frajczyk, Juliusz Chrząstowski. Na festiwalu Sundance produkcja znalazła się w konkursie World Cinema Dramatic. Będzie rywalizowała z dziewięcioma tytułami z całego świata.

Wideo youtube

"Prime Time" to dramat psychologiczny, pełnometrażowy debiut reżysera Jakuba Piątka oraz producenta Jakuba Razowskiego.

Magdalena Popławska na planie filmu "Prime Time" / Tomasz Kaczor/Watchout Studio / materiały dystrybutora

Jak czytamy w opisie dystrybutora, Next Film, "film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak). Ma tylko jedno żądanie - wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko".

Film w polskich kinach ma pojawić się wiosną tego roku. / Tomasz Kaczor/Watchout Studio / Materiały prasowe

