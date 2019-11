Film "Oficer i szpieg" Romana Polańskiego uzyskał cztery nominacje do Europejskich Nagród Filmowych - dla najlepszego europejskiego filmu, reżysera, scenarzysty i aktora. Film powalczy m.in. z "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara i "Zdrajcą" Marco Bellocchio.

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych 2019.

"Oficer i szpieg" w kategorii najlepszy europejski film powalczy o nagrodę z "Nędznikami" Ladja Ly, "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara, "Błędem systemu" Nory Fingscheidt, "Faworytą" Yorgosa Lanthimosa oraz "Zdrajcą" Marco Bellocchio.



Nominację w kategorii najlepszy europejski reżyser, oprócz Polańskiego, otrzymali: Almodovar za "Ból i blask", Bellocchio za "Zdrajcę", Lanthimos za "Faworytę" oraz Celine Sciamm za "Portret kobiety w ogniu".



W kategorii najlepszy europejski scenarzysta nominację otrzymali: Pedro Almodovar za "Ból i blask", Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella i Francesco Piccolo za "Zdrajcę", Robert Harris i Roman Polański za "Oficera i szpiega", Ladj Ly, Giordano Gederlini i Alexis Manenti za "Nędzników" oraz Celine Sciamma za "Portret kobiety w ogniu".



Za najlepszego europejskiego aktora może zostać uznany: Antonio Banderas za rolę w "Bólu i blasku", Jean Dujardin za rolę w "Oficerze i szpiegu", Pierfrancesco Favino za rolę w "Zdrajcy", Levan Gelbakhiani za rolę w "And then we danced", Alexander Scheer za rolę w "Gundermannie" oraz Ingvar E. Sigurosson za rolę w "Biały, biały dzień".



Nominację w kategorii najlepsza aktorka europejska uzyskały: Olivia Colman za "Faworytę", Trine Dyrholm za "Królową kier", Noemie Merlant i Adele Haenel za "Portret kobiety w ogniu", Viktoria Miroshnichenko za "Wysoką dziewczynę" oraz Helena Zengel za "Zdrajcę".



Szanse na Europejską Nagrodę Filmową w kategorii najlepszy europejski dokument mają: "For Sama" (reż. Waad al-Kateab i Edward Watts), "Kraina miodu" (reż. Ljubomir Stefanow i Tamara Kotewska), "Świadkowie Putina" (reż. Witalij Manski), "Selfie" (reż. Agostino Ferrente) oraz "The disappearance of my mother" (reż. Beniamino Barrese).



Historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa

"Oficer i szpieg" to obraz przedstawiający historię francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, niesłusznie oskarżonego o zdradę stanu i skazanego na dożywotnie więzienie. Nowy szef wywiadu Georges Picquart wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko niemu zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym postanawia ujawnić prawdę.



Autorem zdjęć do filmu jest Paweł Edelman, a główne role grają Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner.



Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2019 odbędzie się w Berlinie 7 grudnia.



Odpowiednik amerykańskich Oscarów

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie, odpowiednik amerykańskich Oscarów, przyznawane przez ponad trzy tysiące filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Zostały wręczone po raz pierwszy w 1988 roku. Statuetkę za najlepszy film otrzymał wówczas Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu". W ostatnich latach nagrody odebrali także m.in. Dorota Kobiela i Hugh Welchman za polsko-brytyjską animację "Twój Vincent", Anna Zamecka za dokument "Komunia", rok temu na gali EFA triumfatorem okazał się Paweł Pawlikowski z filmem "Zimna wojna", zdobywając pięć statuetek EFA.

