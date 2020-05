​Zmiany w funkcjonowaniu kin i teatrów. Festiwale online i pierwsze nieśmiałe premiery z publicznością. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Odmrażanie kin i teatrów

Od najbliższej soboty 6 czerwca mogą zacząć działać kina, teatry i filharmonie. Warunki są dwa - widownia wypełniona do połowy i wszyscy widzowie siedzą w maseczkach. Niestety restrykcje sanitarne sprawią, że zapowiadane otwarcie teatrów może okazać się trudne. Duże sieci kinowe na pewno tego nie zrobią, kina studyjne spróbują. Kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo i w późniejszym terminie. Cinema City i sieć Helios też nie zaczną działać od 6 czerwca. Branża kinowa przyznaje, że jest zaskoczona nagłym przyspieszeniem i wciąż czeka na szczegółowe wytyczne odnoście obostrzeń sanitarnych oraz na potwierdzenie dat nadchodzących premier filmowych. Małe kina, kina studyjne, jak łódzkie Charlie czy krakowska Agrafka planują 6 czerwca otworzyć drzwi dla widzów. Dokładnie dla połowy widzów. Ci deklarują, na razie w mediach społecznościowych, że przyjdą.

Pierwsze nieśmiałe premiery z publicznością

Teatry kameralne będą miały łatwiej niż te z wielkimi salami. Spróbuje Teatr Miejski w Gdyni, który w sobotę wystawi dla połowy publiczności premierę na motywach powieści "Idiota" Fiodora Dostojewskiego. Powrót do normalności w życiu teatru będzie trudny. Mamy tego świadomość. Ale jak nie spróbujemy, nie przekonamy się, jak wygląda nowa rzeczywistość. Pojawia się wreszcie możliwość powrotu do pracy i skorzystamy z niej - deklaruje Marzena Szymik-Mackiewicz z działu literackiego teatru. Reżyserem przedstawienia "Nastazja wychodzi za mąż" jest dyrektor artystyczny gdyńskiej sceny Krzysztof Babicki. Muzykę skomponował Marek Kuczyński, a scenografię przygotował Marek Braun. Jak mówią twórcy, to będzie kameralny spektakl o namiętnościach, stworzony na podstawie wielkiej prozy Dostojewskiego. Wciągający trójkąt miłosny, ale także rozprawa o miejscu Boga w życiu człowieka. Od afirmacji do negacji. Od ekstazy do rozpaczy. Od miłości do nienawiści. Premiera 6 czerwca.

Festiwal Miłosza online

"Nowy stan skupienia" poda taki hasłem ruszy 4 czerwca IX Festiwal Miłosza w Krakowie. W tym roku w całości przeniesiony został do sieci. W programie znajdą się spotkania z autorami, premiery książek, a także warsztaty uważnego pisania. Wśród gości Ewa Lipska, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski. 4 czerwca festiwal otworzy poetycko-muzyczne wydarzenie, inspirowane "Piosenką o końcu świata" - wierszem Czesława Miłosza z tomu "Ocalenie" (1945). W programie Festiwalu Miłosza znajdą się także premiery pięciu tomów poetyckich, przy czym cztery z nich ujrzą światło dzienne 4 czerwca. Zainteresowani będą mogli się zgłosić na warsztaty uważnego pisania - zajęcia online poprowadzą Barbara Klicka, Mikołaj Grynberg i Tomasz Cieślak-Sokołowski. Wkrótce organizatorzy ogłoszą także konkurs dla "niedebiutujących" poetów - młodych, jeszcze przed debiutem. Festiwal Miłosza potrwa aż do jesieni.