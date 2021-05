Od dziś kina studyjne i multipleks Helios otwierają swoje sale dla widzów. Dystrybutorzy ułożyli kalnendarz na najbliższe miesiące. 21 maja premiery mają m.in "Ludzki głos" Almodovara i "Ojciec " Floriana Zellera. Ale jest również wiele pokazów przedpremierowych.

"Ludzki głos" to pierwszy wspólny film Pedra Almodóvara i Tildy Swinton i pierwszy zrealizowany po angielsku tytuł w dorobku hiszpańskiego reżysera. Bohaterka - zakochana, poniżona, zdesperowana - prowadzi swoją ostatnią telefoniczną rozmowę z mężczyzną, który od niej odszedł. Nakręcony w czasie pandemii film, średniometrażowy, jest luźno inspirowany sztuką Jeana Cocteau.

"Ojciec" Floriana Zellera, to reżyserski debiut tego dramatopisarza. Film miał sześć nominacji do Oscara. Nagrodzony statuetką za najlepszy adaptowany scenariusz i za najlepszą rolę pierwszoplanową. Oscara dostał sir Anthony Hopkins. Zagrał zapadającego na demencję staruszka, którym opiekuje się jego córka Anna, grana przez Olivię Colman. Kilka razy w prywatnym życiu zdarzyło mi się, że się zagubiłem i straciłem poczucie czasu. Bardzo się tym przejąłem, zadzwoniłem do swojego lekarza. Zalecił spokój i powiedział - nie zadręczaj się, to się zdarza w twoim wieku - mówił 83 letni Anthony Hopkins w wywiadzie dla "Variety".



W ten weekend w sumie do wyboru jest kilkadziesiąt tytułów, a wśród przedpremier są pokazy laureata Oscara w kategorii najlepszy film - "Nomadland" Chloe Zhao oraz "Minari" Lee Isaaca Chunga. Przedpremierowo można też oglądać filmy "Godzilla vs Kong", "Jeden gniewny człowiek" Guya Ritchiego czy "Mortal Kombat".



Wśród propozycji są też "Obiecująca. Młoda. Kobieta" nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny oraz "Sound of metal" nagrodzony Oscarem za najlepszy dźwięk oraz najlepszy montaż. Sa tez pokazy duńskiego "Na rauszu" - ten film ma na koncie tegorocznego Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". W kinach musimy tylko pamiętać o reżimie sanitarnym. I o tym, by nie jeść i nie pić. Placówki mogą udostępniać publiczności do 50 procent miejsc na widowni. Od dziś 21 maja swoje sale dla widzów otwierają kina studyjne i multipleks Helios. Cinema City oraz Multikino zrobią to za tydzień, 28 maja.