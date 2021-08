Piast Super Stars nosi nazwę projekt, który zrealizowało Muzeum Początków Państwa Polskiego w wielkopolskim Gnieźnie. Skojarzenie z jednym z najsłynniejszych musicali wystawianych na Broadwayu nie jest tu przypadkowe. Pomysłodawca gnieźnieńskiego projektu był fanem Jesus Christ Superstar. Wpadł na pomysł, by podobne przedsięwzięcie muzyczne, ale na słowiańską modłę – zrealizować w Wielkopolsce. W nietypowej, muzycznej lekcji historii naszych przodków występują m.in. Marek Piekarczyk, Darek Malejonek, Ewa Pitura z zespołu Precival, a o warstwę muzyczną dbają m.in. członkowie zespołu Przed Wchodem Słońca.

Pierwszy teledysk w ramach projektu Piast Super Stars miał właśnie swoją premierę w sieci. W utworze pod tytułem "Na Kołobrzeg" Marek Piekarczyk z TSA oraz współprowadzący Rockandrollową Historię Świata w RMF FM wciela się w nim w rolę Bolesława III Krzywoustego.

Ja byłem po prostu fanem Jesus Christ Superstar. To była świetna opowieść, przedstawiająca Jezusa nie jako Boga, ale jako człowieka, który ma wielkie dylematy w sobie i jest to przy muzyce rockowej robione. Robimy podobnie, ale robimy to na naszą modłę. Z resztą w utworach pojawiają się także nasze motywy - ludowe, słowiańskie. Chociażby udział Ewy Pitury z zespołu Precival, który robił muzykę do najbardziej chyba znanej gry na świecie, czyli Wiedźmin III - tłumaczy pomysłodawca Piast Super Stars Michał Pilas z Muzeum Początków Państwa Polskiego w wielkopolskim Gnieźnie, który dodaje, że cały projekt ma charakter edukacyjny i właśnie taka przyświeca mu idea - by w sposób nieco inny w szkolnych podręcznikach przedstawić historię pierwszych Piastów.

Chcemy przedstawić naszych pierwszych władców jako ludzi z krwi i kości, powiedzieć o tym, że musieli podejmować trudne decyzje - wyjaśnia Pilas.

28 sierpnia z kolei będzie miała miejsce premiera drugiego klipu przygotowanego w ramach projektu Piast Super Stars. Darek Malejonek z Maleo Reagge Rockers wcieli się w nim w Mieszka I. Żonę historycznego pierwszego polskiego władcy - Dobrawy - zagra wspomniana Ewa Pitura z zespołu Percival.

Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam być częścią tego projektu. Zaangażowana była w niego masa wspaniałych i zdolnych ludzi. Zespół Przed Wchodem Słońca, masa aktorów, Michał, który koordynował całość, ekipa filmowa - w projekt uwierzyło dużo osób.(...) Chcemy zachęcać do tego, by historię pojmować w sposób życiowy, w kategoriach dylematów, z którymi stykali się ówcześni władcy, w sposób, który pomaga zapamiętywać fakty. Historia w szkole nie bywa łatwa i przyjemna do nauki, a to przecież jednak było samo życie - tłumaczy wokalistka.

Utwór, w którym główne role odgrywają Ewa Pitura i Darek Malejonek, nosi tytuł "Czy mam wejść do wody?". Co podkreślają zaangażowani w projekt - wypracowana forma muzyczna, spersonalizowany tekst, wykonawcy i muzycy zapewniający wysoki poziom artystyczny, te elementy sprawiają, że nie jest to "śpiewana lekcja historii", a raczej pretekst do rozmowy z szerokim i różnorodnym gronem odbiorców o Ludziach i Decyzjach, które kształtowały piastowską Polskę. Chodzi więc nie tylko o fakty znane z podręczników, ale też masę mniej znanych, nieodkrytych przez wielu "smaczków" i historycznych wątków.

Na dwóch utworach Piast Super Stars ma się jednak nie skończyć. Pomysłodawca projektu i zaangażowani w niego artyści mają już kolejne plany i chęci do działania.

Historie Bolesława Krzywoustego i Mieszka I są tylko preludium przed wdrażaniem odbiorców w kolejne meandry historii państwa polskiego. Docelowo muzycy zamierzają przygotować siedem utworów dotyczących życiorysów naszych władców.

Mamy początek, mamy koniec czyli Krzywousty i Mieszko, jest więc pewna klamra kompozycyjna, ale pomiędzy nimi też przecież bardzo dużo się działo - tłumaczy Michał Pilas.

Gnieźnieńskie Muzeum nie zdradza na razie szczegółów, ale jego ekipa prowadzi już rozmowy z kilkoma artystami na temat kolejnych działań. Niewykluczone, że kolejne klipy będą oscylować wokół znacznie innych nurtów muzycznych. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, w planach pomysłodawców Piast Super Stars jest też duży koncert z orkiestrą i chórem.