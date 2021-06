"Dalekowschodnia golgota", "Kat w domu", "Spacer z Aniołami" – to tytuły, które zwyciężyły w głównych konkursach 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Werdykt jurorów ogłoszono w sobotę podczas gali finałowej w kinie Kijów.

/ PAP/Łukasz Gągulski / PAP

Złoty Róg dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobyła Julia Sergina za "Dalekowschodnią golgotę" (Rosja). Jury jednogłośnie doceniło witalność filmu i dojrzały talent młodej reżyserki.

Film pokazuje nam losy zdesperowanego, ale charyzmatycznego człowieka, który wykorzystuje nieposłuszeństwo do walki o demokrację - uzasadnili.



Srebrne Rogi otrzymali: Oan Kim i Brigitte Bouillot za film "O mężczyźnie, który malował krople wody" (Francja, Korea Południowa) i Rintu Thomas i Sushmit Ghosh za obraz "Ogniem pisane" (Indie).



Nagrodę międzynarodowego konkursu krótkometrażowego Złotego Smoka otrzymali Michelle Kranot i Uri Kranot za film "Kat w domu" (Dania, Francja, Kanada). Jurorzy docenili ich "za piękne splecenie historii pięciu pozornie niezwiązanych ze sobą postaci z wierszem Carla Sandburga "Kat w domu, aż do niemal apokaliptycznej konkluzji".

Animacja o mocnym, szczegółowym stylu, zdjęciach i dźwięku, który prowokuje widza do zmiany doświadczenia i stawia pytania o nawyki społeczne- ocenili.



Srebrne Smoki powędrowały do Raluca Lupascu za film "Bóg tutaj był!" (Holandia), Lorisa Giuseppe Nese za film "Zły nastrój" (Włochy) i do Declana Lawna i Adama Pattersona za film "Brutal" (Irlandia).





W konkursie polskim triumfował Tomasz Wysokiński ze "Spacerem z Aniołami", zdobywając Złotego Lajkonika. Jurorzy nagrodzili reżysera "za rzetelne przeprowadzenie przez jądro ciemności, profesjonalizm w opowiadaniu, świadomą narrację po bezwzględnym, odległym świecie oraz film, o którym trudno przestać myśleć".



Srebrne Lajkoniki powędrowały do Tomasza Wolskiego za film "1970", Andrzeja Cichockiego za film "Trochę raju", Michaliny Musialik za film "Psie pole" i do Nastazji Gonery za film "Pierwsze lato końca świata".



Krakowski Festiwal Filmowy jest najstarszym filmowym festiwalem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Historia imprezy sięga roku 1961, kiedy to jeszcze jako Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych prezentował dokonania rodzimej kinematografii.



W programie tegorocznej edycji imprezy znalazło się 170 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich. Festiwal odbywał się jednocześnie w kinach i w internecie.