Miłogost Reczek zmarł 14 grudnia. Pogrzeb aktora zaplanowano na 30 grudnia na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburgskim w Warszawie. W nekrologu rodzina zamieściła prośbę, by nie przynosić na uroczystość kwiatów.

Aktor Miłogost Reczek zmarł 14 grudnia / archiwum Kmieciński / PAP/StrefaGwiazd

Miłogost Reczek urodził się 10 lutego 1961 roku we Wrocławiu. Informację o śmierci aktora potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Teatru Polskiego we Wrocławiu, z którym przez wiele lat był związany Reczek.

Reczek zmarł w wieku 60 lat. Jak pisał portal Onet.pl, cierpiał na nieuleczalny nowotwór. Aktor chorował na szpiczaka - ten doprowadza do uszkodzenia kości, zwiększa podatność na anemię, infekcje czy niewydolność nerek.

Pogrzeb aktora zaplanowano na 30 grudnia. Rozpocznie się nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Placu Małachowskiego 1 w Warszawie. Aktor zostanie pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburgskim.



Rodzina zaapelowała, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów. Proszą, by zamiast tego wesprzeć fundację, której zmarły aktor był podopiecznym. "Prosimy, by nie przynosić kwiatów. Będziemy wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji im. Darii Trafankowskiej, która do końca opiekowała się Miłogostem" - czytamy w nekrologu Reczka.





Był popularnym aktorem dubbingowym

W swojej filmografii Miłogost Reczek ma występy w takich produkcjach, jak m.in.: "Samo życie", "Świat według Kiepskich", "Fala zbrodni", "Pierwsza miłość", "Pitbull", "Kryminalni", "Glina", "General Nil", "Ranczo", "Ojciec Mateusz" i "Wataha". Największą popularność przyniosła mu jednak praca w dubbingu.

To właśnie Miłogost Reczek użyczył głosu takim postaciom jak Obi Wan-Kenobi z "Gwiezdnych wojen" i mistrz Shifu z bajki "Kung Fu Panda". Pracował też przy dubbingu "Krainy lodu" czy polskich wersjach językowych filmów z serii "Jak wytresować smoka".



Głos Reczka znają też miłośnicy gier komputerowych. Usłyszeć go można m.in. w grach z serii o Wiedźminie czy "Cyberpunk 2077". Podłożył też głos pod kilka postaci z "League of Legends".